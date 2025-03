¿Triángulo amoroso en la realeza? Rai y Clau lo narran en ‘La danza de los cisnes’

Las booktubers y autoras del libro ‘La danza de los cisnes’ presentan una adaptación de la icónica obra de 1875 ‘El lago de los cisnes’. Esta historia nos transporta a un mundo de fantasía donde el amor es el eje central, al tiempo que transmite un poderoso mensaje de inclusión y representación LGBT. En palabras de sus creadoras: “para algunos es una comedia romántica y para otros, un drama”.

Una historia escrita desde la amistad

Con una trayectoria en solitario dentro del mundo literario, ambas enfrentaron el reto de escribir juntas. Aunque la página en blanco puede ser intimidante, descubrieron que trabajar en equipo hizo que el proceso fluyera con naturalidad. Su conexión, construida a lo largo de diez años de amistad, fue clave: “Nos conocemos mucho, tenemos demasiada química”, asegura Claudia.

Foto: (Penguin Random House Grupo Editorial)

La presentación debut de su proyecto en coautoría tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un momento especial para ambas autoras. Ahora, con su lanzamiento en la Ciudad de México, la recepción por parte de los lectores ha sido cálida y entusiasta, pues muchos ya han terminado el libro y han expresado su cariño hacia las regiomontanas con obsequios y audiencias abarrotadas en cada presentación.

“Queríamos divertirnos escribiendo”, Clau y Rai comparten que exploraron distintas formas de hacer más amena su experiencia al crear la obra. Parte de su inspiración provino de las telenovelas mexicanas como ‘Teresa’, una influencia que se hace evidente en el libro, pues, cada página mantiene al lector en suspenso sobre lo que sucederá a continuación, mientras el drama amoroso y la comedia se entrelazan, pero sin perder el misticismo y la magia que caracterizan a la historia original.

Un libro hecho para disfrutarse

Desde el inicio, las novelistas tenían claro que querían escribir una historia que ellas mismas disfrutarían leer. 'La danza de los cisnes' es un libro que reinterpreta un clásico con un toque moderno, dando lugar a una historia ligera, entretenida y visualmente envolvente. “Nos gustan los retellings, así que decidimos hacerlo como a nosotras nos gustaría leerlo”, explican.

Para evitar la presión de las expectativas, las autoras se propusieron escribir sin preocuparse por el recibimiento de una nueva versión del clásico, centrándose en disfrutar la creación. “Escribíamos como si nadie lo fuera a leer”, confiesan. Y eso fue lo que las ayudó a soltarse y dejar fluir la historia de forma natural.

Escribir un libro en conjunto no solo requiere visión compartida, sino también una metodología que funcione para ambas. Rai y Clau establecieron horarios fijos de escritura: tres días a la semana al inicio, aunque pronto agregaron más días porque disfrutaban demasiado el proceso. “Respirábamos la novela”, cuentan. Durante tres meses escribieron diariamente, logrando completar el manuscrito en aproximadamente seis meses.

¿Cuáles eran sus reglas de escritura?

Para las autoras, establecer horarios y días específicos para escribir fue clave. Esto no solo marcó su compromiso con la obra, sino que también resultó fundamental para dar inicio a la aventura. Aunque no fue complicado, sí requería disciplina. “No había manera de no cumplir con eso”, resaltó Claudia.

Una de las bases de su método fue el trabajo en tiempo real: una tomaba un personaje mientras la otra respondía desde la perspectiva de otro. Este sistema les permitió mantener la frescura de los diálogos y la coherencia en la narración. Además, cada viernes se reunían para leer el libro en voz alta y asegurarse de que la historia fluyera.

Amor, diversidad y representación

El romance siempre ha estado presente en sus proyectos individuales, pero en esta novela tomaron la decisión consciente de que el amor fuera el eje central. Raiza confiesa que escribir sobre estos temas representó un reto para ella, pese a ser una gran consumidora de música y películas románticas. Sin embargo, crear personajes como 'Sam' la ayudó a explorar y disfrutar el proceso.

La obra reimagina ‘El lago de los cisnes’ en el siglo XXI, integrando la tecnología actual, un lenguaje accesible y dinámico. Además, explora nuevas formas de amor a través de un intrigante triángulo amoroso: los hermanos Oliver y Odelia, príncipes de la realeza, se ven envueltos en una ola de emociones al enamorarse de Sam, un príncipe de otro reino. Con una combinación de comedia romántica y elementos de fantasía, la historia busca entretener al lector mientras promueve una representación inclusiva y diversa en sus personajes.

Desde el principio, Claudia y Raiza supieron que su historia sería un boys love, un género popular dentro de la literatura juvenil.“Nunca nos lo cuestionamos”, afirman. Para ellas, la diversidad y la representación son fundamentales, y querían que el libro transmitiera la naturalidad del amor sin barreras ni etiquetas. En un mundo donde aún existen prejuicios, querían contar una historia accesible para cualquiera que disfrute de una buena novela.

Un sueño hecho realidad

Más allá de ser una novela emocionante, 'La danza de los cisnes' tiene un significado profundo para sus autoras. Es la materialización de un sueño que ambas compartieron desde niñas. “Este libro nos recordó por qué, desde pequeñas, dijimos: quiero ser escritora”, reflexionan.

Con una combinación de drama, romance, comedia y una ambientación detallada, la novela promete atrapar a los lectores desde el inicio. Si quieres vivir la experiencia completa, sigue el consejo de las autoras: abre el libro, sumérgete en la historia y deja que la danza de los cisnes te envuelva.