Novio finge muerte para proponerle matrimonio a su pareja y esto sucedió

Una propuesta de matrimonio es, para muchas parejas, un momento importantes que debe ser perfecto. Lo antes dicho hace que muchos enamorados planeen durante meses, incluso años, el día en el que pedirán la mano, pero ¿Cuál es la propuesta más inusual o extraña que hay?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la grabación que muestra cómo un joven fingió su muerte para pedirle la mano a su novia. Sí, con ayuda de más amigos, el motociclista se colocó el casco y se tiró al suelo. Los cómplices de la broma le avisaron a la mujer que su pareja había sufrido un accidente.

Como era de esperarse, la novia corrió aterrorizada para saber cómo se encontraba el joven, pero lo que encontró fue un ramo de flores y al sujeto con algo en la mano. Un presente la tuvo que tomar para que esta no cayera al suelo.

¿Qué respondió la novia ante la extraña propuesta de matrimonio?

Pese a los gritos de la víctima, todos comenzaron a aplaudir y esperaron a que los involucrados tuvieran un momento a solas para concretar la propuesta. Al parecer todo acabó con un rotundo sí, mas se desconoce el estado de salud de la ahora comprometida, quien de seguro vivió momentos de terror al imaginar que el amor de su vida estaba muerto.

“Que no muera el romance”, “La verdad sí se pasó a la novia le va a dar algo”, “Pobre mujer se ve que tembló un montón. Yo le hubiera dicho que no por su broma” o “se pasó con su chiste jajajaja, pero ojalá y duren muchos años y que él no muera en un accidente” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.