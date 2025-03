Actriz de ‘Baywatch’ es encontrada sin vida con un arma en su casa

Pamela Bach - Hasselhoff, famosa por su participación en la serie ‘Baywatch’ y por la relación que mantuvo con David Hasselhoff, fue encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles, así lo dio a conocer el medio estadounidense TMZ, mismo que señaló diversos detalles sobre el hallazgo de la actriz.

Según información del famoso medio, la exesposa de Hasselhoff se había mantenido alejada de sus seres queridos durante varios días, por lo cual, en un intento por comprobar que todo se encontraba bien, hallaron el cuerpo sin vida de Pamela Bach, como resultado, poco después llegaron las autoridades pertinentes para verificar la situación.

Sobre las especulaciones que han surgido en torno a la muerte de Pamela Bach, el actor David Hasselhoff compartió un comunicado a través del medio TMZ, señalando que se encuentran destrozados por la pérdida de la famosa actriz, por lo cual ha solicitado privacidad para afrontar la situación en compañía de sus hijas.

“Nuestra familia está terriblemente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Agradecemos las muestras de amor y apoyo durante este tiempo tan difícil pero pedimos privacidad para el luto y mientras gestionamos este momento tan difícil”.

Taylor-Ann Hasselhoff es hija de los actores David Hasselhoff y Pamela Bach. Foto: Getty Images

Hasta el momento se desconoce los detalles sobre la causa de muerte precisa de Pamela Bach, no obstante, el arma que encontraron en su casa ha levantado diversas sospechas con respecto a los últimos momentos con vida de la artista, tomando en cuenta que desde noviembre de 2024 no compartía nada en redes sociales.

“Baywatch” Foto: IMDB

Pamela Bach debutó dentro de la industria del entretenimiento en 1982, pero su papel en ‘Baywatch’ le sirvió de reconocimiento a nivel global, ya que permaneció al aire por aproximadamente 10 años; no obstante, la actriz también participó en producciones como ‘The Fall Guy’, ‘The Young and the Restless’, ‘TJ Hooker’, entre otras.