Error en el sistema filtraría fecha de segundo concierto de Lady Gaga en México

En medio de la euforia que causó la noticia del concierto de Lady Gaga en México, en redes sociales se señaló un error que habría tenido el sistema de Ticketmaster, en el que se confirmaría la fecha para un segundo show en el Estadio GNP de la intérprete de ‘Bad Romance’.

Hace unos días Lady Gaga hizo oficial su paso por México como parte de su gira ‘Long Live Mayhem’ después de un largo periodo de especulaciones y rumores. De esta manera, el Estadio GNP Seguros será el recinto encargado de albergar a los fanáticos de la cantante el 26 de abril del año en curso.

La primera preventa de boletos comenzó tan solo un día después de la confirmación, no obstante, quienes deseen adquirir su entrada para ver en vivo a la nominada al Óscar aún tienen oportunidad de hacerlo hoy 6 de marzo en la preventa Citibanamex que comienza a las 14:00 horas y mañana 7 de marzo en la venta general a partir de las 14:00 horas.

Lady Gaga Imagen de Getty Images

Filtran segunda fecha para concierto de Lady Gaga en México

A través de X, un usuario compartió una supuesta captura de pantalla del sistema de Ticketmaster en la que se revela la segunda fecha de Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros, la cual sería el domingo 27 de abril. Esta publicación fue acompañada por el texto: “¿Error en el sistema o confirmación adelantada?”.

Las opiniones no se hicieron esperar, por lo que la sección de comentarios de llenó de fanáticos de la cantante: “Ya todos sabíamos que había una más”, “Dios escuchó las súplicas”, “Ojalá”, “Vamos por esa segunda fecha” y “Ojalá abra una tercera fecha”.

Hasta el momento Lady Gaga no ha confirmado de manera oficial una segunda fecha en el país, no obstante, usuarios de internet sugieren que en el momento en el que el primer concierto haga sold out, se liberará información al respecto.