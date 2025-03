Famoso actor infantil de 12 años es sometido a cirugía de emergencia, ¿Qué le pasó?

Un joven actor de apenas 12 años reveló a través de sus redes sociales estar hospitalizado. El pequeño aseguró que lleva poco menos de dos semanas internado y que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia. También aprovechó para agradecer a la productora Lucero Suárez por su apoyo y por mantenerse al pendiente de él.

La telenovela ‘MonteVerde’, protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto se vio en la necesidad de cambiar a uno de sus actores, pues Juan Pablo Velasco, quien interpretaría al personaje de Gabriel Soto durante su infancia, tuvo que ser internado en el hospital para someterse a una cirugía de emergencia.

El pequeño actor reconocido por su papel en ‘Papás por conveniencia’ no pudo continuar con su trabajo en ‘MonteVerde’, por lo que Mateo Juniel será el encargado de protagonizar la producción de Lucero Suárez.

¿Qué le pasó al actor infantil Juan Pablo Velasco?

A través de sus historias de Instagram, Juan Pablo Velasco reveló la razón por la que fue internado en el hospital: “Llevo 12 días hospitalizado porque se me metió una bacteria en la cadera y me operaron. El tratamiento ha tenido que ser en el hospital. No me han dado de alta, pero ya mañana salgo”.

No dejó pasar la oportunidad de agradecer el apoyo de sus seguidores y de sus colegas: “Le quiero dar muchas gracias a todas las personas que me mandan sus mensajes de apoyo. También le quiero agradecer muchísimo a la señora Lucero Suárez por estar pendiente de mí y espero pronto estar al 100% para otros proyectos. Muchísimas gracias”.

De la misma manera, por medio de redes sociales compartió que sus amiguitos lo han visitado en el hospital y que incluso la actriz Victoria Viera le envió un regaló acompañado con un globo con el mensaje: “Recupérate pronto”.