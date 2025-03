Karla Sofía Gascón agradece a Madonna por sus palabras de “amor y fuerza” tras la entrega del Óscar

Madonna consoló a Karla Sofía Gascón tras la polémica de Emilia Pérez. La actriz Karla Sofía Gascón reveló a través de las redes sociales que tuvo un encuentro con Madonna.

Tras la entrega número 97 de los premios Óscar, la cantante realizó su típica cena para nominados.

Y una de las invitadas principales fue Karla Sofía Gascón quien causó polémica días antes de los premios, por tuits que fueron considerados ofensivos.

Dicho escándalo fue abordado incluso durante la rutina cómica de Conan O’Brien, quién bromeó con la española y le pidió que si escribía acerca de él, su nombre era Jimmy Kimmel.

Ahora Karla Sofía ha revelado a través de su cuenta de Instagram que asistió a una cena organizada por la intérprete de ‘Like a virgin’.

A través de sus historias publicó una foto de Madonna abrazándola cariñosamente.

Además agregó un par de mensajes dirigidos a la reina del pop.

“Quiero agradecerte todo el cariño que me has demostrado, por tu invitación a la fiesta que has hecho después de los Óscar y por tus palabras de amor y fuerza” puso Karla Sofía.

Y agregó: “Te amo”.

En otro mensaje dijo que agradecía a todos los compañeros de Hollywood que le mostraron su apoyo durante la ceremonia y al final de esta.

Las publicaciones sirvieron además para comprobar una anécdota que había revelado Karla acerca de lo impresionada que quedó la cantante cuando la conoció.

Critican a Madonna por apoyar a Karla Sofía Gascón

La cantante encendió las redes sociales el domingo pasado al afirmar que Emilia Pérez era su película favorita de las películas nominadas este año.

Dicho comentario le atrajo una avalancha de críticas entre los detractores del filme señalándole que no era una buena película.