Mariana Echeverría acusa a Faisy de “machista”: “Me sentí humillada”

Mariana Echeverría se retiró del ojo público tras su salida de La Casa de los Famosos México, debido al impacto que tuvo la segunda edición del programa en la audiencia, posicionándose como el más visto en la historia de la televisión mexicana y llegando a otros países por las polémicas que surgieron dentro de él.

La conductora fue una de las participantes más controversiales del reality, siendo una de las menos aceptadas por el público, que esperaba con ansias su salida debido a las actitudes que mostraba con el resto de los habitantes, especialmente contra Briggitte Bozzo, quien fue una de las finalistas.

Mariana tuvo que enfrentarse a la realidad una vez que salió de la casa y pudo observar desde afuera todo lo que hizo. Por ello, se vio en la obligación de mencionar en varios programas, como Hoy y Cuéntamelo Ya, que es un ser humano y que, como todos, comete errores.

Mientras la comunicadora estaba dentro del concurso, los clips de sus acciones, los apodos que ponía y cómo se refería a los habitantes del Cuarto Mar se viralizaron. Además, algunos compañeros con los que trabajó durante años dieron su versión sobre la personalidad de Mariana.

Briggitte Bozzo, Mariana Echeverría y Adrián Marcelo Imágenes recuperadas de la cuenta de Instagram: @briggi_bozzo, @marianaecheve y @adrianmarcelo10

Faisy habló sobre Mariana Echeverría

Uno de los testimonios más conocidos fue el de Faisy, compañero de Echeverría en Me caigo de risa, programa en el que convivieron durante años sin evidenciar ningún descontento. En un encuentro con los medios, el conductor fue cuestionado sobre las actitudes de la entonces integrante de La Casa de los Famosos. Aunque no dio más detalles, aconsejó directamente alejarse si creían que ella tenía actitudes incómodas:

“Si hay personas que han sentido eso de Mariana (bullying), deben expresarlo en el momento y moverse. Yo lo que les puedo decir es que, en el momento en que ya no me sentí cómodo, me hice a un ladito”, comentó.

Fue entonces que mencionó que dejó fuera de Faisy Nights a Mariana Echeverría, ya que él era productor ejecutivo, aunque no reveló la razón exacta. Sin embargo, dejó ver que había ciertas situaciones que no le agradaron de la conductora:

“Es válido moverse. No solo ahí, en la universidad, en la oficina, en una escuela; yo lo que hice fue eso... me gustaría decirles más cosas, pero trato de portarme como un caballero. Tomé la decisión de seguir, porque ya no me la pasaba bien”, agregó.

Mariana Echeverría habla de la pelea con Faisy

A través de un video publicado en Instagram, la famosa rompió el silencio y habló por primera vez sobre lo que sucedió con Faisy, dejando claro las fuertes diferencias que ambos tuvieron. Reveló que salió de Me caigo de risa para ingresar al reality, pero también confesó que en Faisy Nights se sintió humillada:

“Ya no estoy en el chat de Me caigo de risa, y les voy a decir por qué. Ahí viene todo el meollo del asunto. Cuando me ofrecieron La Casa de los Famosos, yo había tenido muchos problemas en Faisy Nights porque no me trataron bien. Me sentí un poco humillada”.

Según Echeverría, tuvo una fuerte discusión con Faisy, lo que provocó el final de su trabajo en conjunto y la amistad con el conductor:

“Tuvimos una discusión, Faisy y yo, sí, la tuvimos. Yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo. Tiempo después perdí al bebé y le echaron la culpa a él”, relató la presentadora, quien enfatizó que el conductor no tuvo ninguna responsabilidad en el aborto espontáneo que sufrió.

Aquí puedes ver el video: