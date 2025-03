¿Shrek cambiará de voz? Alfonso Obregón confiesa que no lo buscaron para la nueva entrega

El estreno de la nueva entrega de Shrek ha generado gran expectativa entre los usuarios, especialmente en torno a las voces icónicas que dieron vida a los personajes. La pregunta sobre si el personaje mantendrá su voz original en español latino ha sido motivo de debate. Alfonso Obregón, el actor de doblaje detrás de la voz de Shrek en Latinoamérica, ha revelado que no ha sido contactado para participar en la nueva película.

La posible ausencia de Alfonso Obregón en la nueva entrega de Shrek marcaría un cambio significativo para la cinta, ya que voz ha sido un elemento distintivo de la franquicia en la región. La noticia ha generado diversas reacciones, desde la decepción hasta la esperanza de que se considere su participación en el futuro.

Alfonso Obregón (Foto: X @nickoooo23)

Alfonso Obregón confiesa que no lo han buscado para darle voz a Shrek

Al respecto de las especulaciones por el próximo estreno de la cinta, Alfonso Obregón ofreció una entrevista para el canal de YouTube de Jeffar Vlogs, con quien aseguró que la producción no se ha comunicado para trabajar en el doblaje de Shrek, además de señalar que tendrán que aceptar sus condiciones para volver a participar en el proyecto.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek”, dijo.

Finalmente, ante la posibilidad de no ser parte de la famosa película, el actor de doblaje aseguró que no tendría ningún tipo de problema, ya que planea defender su trabajo sin importar las consecuencias.

“Si ellos no se comunican conmigo y no llegamos a un acuerdo, no la voy a hacer y no tengo ningún problema”, añadió.

A pesar de la incertidumbre en torno a la voz de Shrek, la nueva película promete mantener la esencia de la saga con el regreso de otros personajes queridos. Además, la incorporación de nuevos personajes promete aportar frescura y novedad a una de las cintas animadas más populares a nivel global.