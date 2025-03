Yuri no deja ningún detalle al azar cuando se trata de subir al escenario. Su prioridad es impactar y brindar una experiencia inolvidable a su público. Actualmente, la cantante mexicana está en plena promoción de Icónica Tour, con el que celebra cinco décadas de trayectoria.

Considerada una de las cantantes más emblemáticas de México en el pop y la balada romántica, Yuri ha logrado consolidarse como una de las voces femeninas más importantes en el mundo de habla hispana.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre las etiquetas de “leyenda” o “artista icónica”, la veracruzana respondió con humildad: “Yo nunca me he sentido icónica. Creo que esos títulos los tiene que poner la gente. Es como decir ‘la mejor intérprete de México’ o ‘la mejor cantante de Latinoamérica’. Yo no voy por los títulos, voy por los hechos. Porque yo puedo decir que soy la mejor, pero hay muchas compañeras, y eso sería una falta de respeto”.

Yuri, entre el miedo y la emoción por su debut en el Vive Latino 2025 (Foto: Gabriela Acosta)

Yuri explicó que el nombre de su gira surgió de una lluvia de ideas con sus seguidores.

“Ellos me decían: ‘Eres icónica, porque abriste camino en muchas cosas: fuiste portada de revistas, te han representado en series, inspiras a otras artistas, cuando sacas algo te imitan’. Y cuando escuché todo eso, dije: ‘Pues sí, tienen razón. Sí soy icónica’”, compartió la artista.

A lo largo de su carrera, Yuri ha sido una de las mayores exponentes de la balada en español. Su interpretación emotiva, su voz potente y su capacidad para transmitir sentimientos han convertido sus canciones en clásicos atemporales. A pesar del paso del tiempo, sigue vigente con giras y nuevas producciones, consolidándose como una leyenda de la música latina.

Lágrimas, nostalgia y terapia

Revivir su pasado a través de Icónica Tour no ha sido un proceso fácil para Yuri. La cantante confesó que volver a los años 80 y 90 ha sido un viaje emocional que la llevó a terapia.

“Me siento como la mamá de la Yuri de antes. Volver a mis inicios ha sido muy fuerte. Guardé vestuarios y objetos que mi mamá vendió cuando pasamos dificultades económicas. Cuando los volví a ver, no paraba de llorar.”

Yuri también compartió que su show es el más difícil que ha hecho, “cada vestuario me abre un portal a emociones del pasado. Recordar momentos duros, como mi divorcio con Fernando Iriarte, me hizo componer canciones como ‘No puedo más’. En los ensayos, a veces tengo que parar porque me abruman los recuerdos.”

La cantante reveló que tuvo que acudir a terapia para manejar todas estas emociones.

“Mi terapeuta me dijo: ‘No te metas en el portal de las Yuris del pasado, porque no vas a poder terminar el show’. Me ha costado trabajo, pero es parte del proceso”, puntualizó.

Debut en el Vive Latino

Durante su visita a Guadalajara, Yuri habló sobre su inesperada participación en el Vive Latino 2025. Para ella, este festival representa un gran reto, ya que su música no encaja del todo con el perfil del evento.

“Cuando me invitaron, dije: ‘¡Se me cayeron los calzones!’. Ese no es mi ambiente, yo soy popera. Pero luego vi que otras compañeras han estado ahí y pensé: ‘Si les tiran jitomates, pues nos los tirarán a todas’”, dijo en tono de broma.

A pesar del nerviosismo, la cantante está dispuesta a conquistar un público diferente.

“Quise cancelar, pero no me dejaron. Me dijeron: ‘No, ya estás confirmada. Tienes que agarrar al toro por los cuernos y demostrar tu talento’”.

Además, ha estado investigando cómo adaptarse a la estética del festival, “siempre me gusta informarme. No puedo llegar con lentejuelas y brillos, porque ahí todo es más alternativo. Pero claro, lo haré a mi estilo.”

Yuri se prepara con entusiasmo para este desafío, confiando en que su talento logrará conectar con el público del Vive Latino.

"Se me cayeron los calzones": Yuri sobre su debut en el Vive Latino 2025

Próximos conciertos de Yuri

Monterrey: 15 de marzo en la Arena Monterrey

Querétaro: 23 de mayo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

CDMX. 2 de abril en el Auditorio Nacional

Guadalajara. 30 de mayo en la Arena Guadalajara