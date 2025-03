En medio de los éxitos musicales que ha cosechado dentro de la industria, Anitta sorprende con el estreno de su documental, 'Larissa: El otro lado de Anitta', que llega a Netflix, el proyecto revela la vida de la artista más allá de los focos, mostrando un lado más íntimo y vulnerable de la estrella de Honório Gurgel.

Al respecto, Anitta compartió su emoción, “Tenía muchas ganas de estrenar el documental y estoy muy contenta de presentar un poco de Larissa al mundo, sin filtros. La película también muestra el recorrido de mi carrera internacional, lo que da a este homenaje en Los Ángeles un toque muy especial”.

Anitta se muestra vulnerable a través de ‘Larissa: El otro lado de Anitta’ (Foto: Fred Othero/Netflix)

‘Larissa: The Other Side of Anitta’ sigue el viaje de autoconocimiento de la artista, captado a través de los ojos íntimos de un antiguo amor de juventud, que ahora tiene la misión de ayudar a revelar al mundo quién es la verdadera Larissa. La producción también presenta momentos icónicos de la carioca, como escenas entre bastidores en el Carnaval de Río de Janeiro, logros sin precedentes en premios y festivales internacionales.

El documental está dirigido por João Wainer y Pedro Cantelmo, escrito por Maria Ribeiro y producido ejecutivamente por Felipe Britto y Melanie Chapaval Lebensztajn, de Ginga Pictures.

Desde su conquista en Brasil, la superestrella mundial nominada al Grammy Anitta se ha convertido en la artista líder de una nueva generación de música latinoamericana. El sencillo de Anitta, “Envolver”, se convirtió en el mayor debut solista de un artista brasileño en la historia del Spotify Global Chart y rompió la marca de Anitta al alcanzar el puesto número 1 en iTunes en 19 países.

En 2025, Anitta sigue consolidándose como una de las artistas más influyentes a nivel global. A comienzos de año, dio inicio a su gira de 14 conciertos pre-carnaval en Brasil, titulada “Ensayos de Anitta”, una serie de presentaciones exclusivas que atrajeron a miles de fanáticos. Además, la cantante lanzó su más reciente sencillo en español, “Romeo”, que rápidamente captó la atención de sus seguidores y reafirmó su capacidad para reinventarse en el género urbano.