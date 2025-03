Conductor de ‘Hoy’ sorprende al anunciar su salida del programa: “Ya estoy triste”

‘Hoy’, uno de los programas de televisión más populares de Televisa, experimentará cambios como parte de la salida de uno de los conductores, se trata de Nicola Porcella, quien a pocos meses de haber ingresado de manera oficial, dio a conocer la noticia.

Después de su paso por ‘La Casa de los Famosos México’, el presentador peruano ganó popularidad dentro de diversas plataformas, por lo cual ante la conexión que generó con el público mexicano, Nicola fue integrado de manera oficial al famoso programa de Televisa.

Nicola Porcella Imágenes de Instagram: @nicolaporcella12

Conductor de ‘Hoy’ sorprende al anunciar su salida del programa de Televisa

En medio de la transmisión de ‘Hoy’, Nicola Porcella confirmó su salida del programa de Televisa, señalando la tristeza que representa, ya que había encontrado un lugar estable para hacer lo que le apasiona.

“Ya estoy triste, ahora sí me dio pena. Es bien difícil encontrar un lugar de trabajo en donde te sientas tan cómodo y que vengas a trabajar feliz. Yo que no era de levantarme temprano, ahora me levanto siempre temprano y digo: con qué cosa nueva saldré hoy”, explicó.

Nicola Porcella (Foto: Instagram Nicola Porcella)

Como parte de las reacciones de sus compañeros, Andrea Escalona lamentó la partida del presentador de televisión, asegurando que todos lograron crear un vínculo cercano con Nicola.

“Amigo, quiero llorar. Es bien difícil encontrar compañeros y buenos amigos y tú eres uno de ellos. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ti. Eres irremplazable”, aseguró la conductora.

Pese a que al inicio la noticia generó diversas reacciones, rápidamente se dio a conocer que la salida de Nicola Porcella de ‘Hoy’ solo es de forma temporal, ya que formará parte de un nuevo proyecto, en el que tendrá que estar enfocado por las grabaciones.

“¿Nicola Porcella sale de Hoy? No, no se alarmen ni un uno por ciento, solo será por un tiempo. Ejército Porcella, ustedes sonk parte de la familia de Hoy y le vamos a hacer su despedida en grande este lunes. Gracias Nicola“.