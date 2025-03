Galilea Montijo se ha caracterizado por compartir ciertos detalles de su vida personal, por lo cual ante los aspectos que ha revelado sobre su relación con Isaac Moreno, la conductora del programa ‘Hoy’ confesó sus planes a futuro con el modelo como parte de las especulaciones sobre una posible boda.

La presentadora de televisión ha sido transparente al momento de compartir detalles sobre sus relaciones sentimentales, es por ello que luego de un matrimonio de más de 10 años, Montijo habló abiertamente sobre su noviazgo con Isaac Moreno sin importar las críticas que pudieran surgir de parte de los usuarios de redes sociales por la diferencia de edades.

Galilea Montijo e Isaac Moreno Instagram: @galileamontijo (Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo confiesa por qué no quiere casarse con su novio Isaac Moreno

Al respecto de las especulaciones que han surgido sobre una nueva etapa en su relación, la revista Hola compartió las declaraciones de Galilea Montijo al ser cuestionada sobre un posible compromiso, pese a que no lo descarta, la conductora señaló que después de atravesar por un divorcio, se encuentra feliz por tomar cada etapa de su relación con calma y sin presiones.

“Ay, no. Estate quieta, estoy saliendo de una, que, no no. Yo siempre he dicho que la verdad es que yo no pensé en encontrar a alguien tan rápido, pero la vida es así, Dios es así. Me ama muchísimo Dios, demasiado, diría yo, y me voy día con día, así estamos él y yo, así estamos él y yo, después de un divorcio los dos estamos tranquilitos, así estamos bien”, dijo Galilea.

Isaac Moreno y Galilea Montijo Imagen recuperada de la cuenta de Instagram: @galileamontijo

En este sentido, después de su participación en el Carnaval de Mazatlán, la presentadora de ‘Hoy’ explicó que se encuentra feliz por la etapa que atraviesa dentro de su relación.

“Todo bien, vamos bien. Estamos muy contentos, disfrutando de la vida, de los carnavales, del amor”, aseguró.