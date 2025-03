¿Lady Gaga saldrá en ‘Venga la Alegría’? El Capi Pérez aviva rumores

Tras la bochornosa participación de Katy Perry en ‘Venga la Alegría’, usuarios de internet sugirieron que Lady Gaga podría unirse al elenco del programa de TV Azteca ahora que visitará México para dar un concierto, por lo que El Capi Pérez rompió el silenció y avivó los rumores.

Meses atrás, Katy Perry visitó el foro de ‘Venga la Alegría’ con la finalidad de promocionar su gira mundial ‘The Lifetimes Tour’, en la que se incluye México, de tal manera que los conductores prepararon varias actividades para ella, como sketches, juegos e incluso un homenaje en el que interpretaron sus canciones.

El suceso se volvió tendencia nacional durante varios días, pues usuarios de internet no dejaron que la incomodidad de la intérprete de ‘The one that got away’ pasara desapercibida y llenaron de memes, opiniones y comentarios las redes sociales.

Katy Perry fue a 'Venga la Alegría'.

¿El Capi Pérez confirmó la visita de Lady Gaga a ‘Venga la Alegría’?

Ahora que Lady Gaga confirmó su visita a México para el 26 de abril del año en curso en el Estadio GNP, internautas bromearon con que la cantante debería presentarse en ‘Venga la Alegría’ como lo hizo Katy Perry, destacando que incluso tendrán conciertos el mismo día.

De esta manera, El Capi Pérez reaccionó a una publicación en X que dice: “Ojalá inviten a Lady Gaga a ‘Venga la Alegría’”, con las palabras “Ya estamos preparando los ensayos”. Seguidores acostumbrados al humor del conductor interpretaron esto como una broma, por lo que dejaron comentarios como: “Ojalá bailes ‘Judas’”, “No te atrevas” y “¿Qué nuevas nacadas se les ocurrirán?”

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la presencia de Gaga en el matutino, por lo que se sugiere que el comentario del Capi se trató únicamente de un juego y se suma a las burlas que recibió el programa luego de haber invitado a Katy Perry.