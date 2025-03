Rumores indican que ‘Shrek 5’ podría explorar un multiverso

Sin duda alguna, los fans de ‘Shrek’ son los que más esperan la quinta entrega de la exitosa saga animada, siguiendo de cerca las aventuras de un ogro verde y su entrañable amigo ‘Burro’, quien ha demostrado el valor de la amistad.

Hace unos días, a través de las cuentas oficiales de DreamWorks, se estrenó un clip de tan solo unos segundos en el que se puede apreciar a los dos mejores amigos y a la princesa Fiona, pero lo que llamó la atención fue la presencia de un nuevo integrante, parecido a los herederos de Muy, Muy Lejano.

En el tráiler se observan nuevos detalles adaptados a la situación que se vive en la era digital, como el uso de los celulares para las selfies y lo instantáneo del momento. La joven ogra porta una perforación de la nariz y deja ver un rastro de maquillaje.

Pero no todo fue bien aceptado, pues las críticas se desataron una vez que llegó el video al público, quienes no dudaron en señalar que la calidad del diseño de los personajes era diferente y que no era como lo esperaban, criticando el aspecto físico de los protagonistas.

Aunque, si bien la trama aún no ha sido revelada, una cuenta en X, popularmente conocida por filtrar información confidencial de las cintas, ha revelado un dato que sin duda dejó a más de uno sorprendido y ansioso por ver de qué tratará.

‘Shrek 5’ podría tener un multiverso

En la cuenta de My Time To Shine en la red social X, se reveló que ya podría saberse la supuesta trama que veríamos en la quinta entrega de la querida franquicia. Lo que podría suponer un multiverso.

De acuerdo con la información, Shrek, Fiona, Burro y Felicia, hija de los ogros, estarían viajando por diferentes lugares, volviendo a lugares que nos podrían resultar familiares por las anteriores cintas de la saga.

Este hecho nos hace recordar a los famosos filmes que abordan múltiples universos en la misma historia, como el conocido mundo de MCU de Marvel, uno de los favoritos para los conocedores del cine.

