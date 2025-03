Perseverancia ha sido una de las palabras que ha marcado la carrera de Yeri Mua, puesto que desde sus inicios como maquillista, la famosa artista demostró su persistencia por convertirse en una estrella, logrando consolidarse como una de las exponentes más destacadas del reguetón mexicano y el próximo 30 de mayo de 2025 lo dejará en claro a través de su prestación en el Pepsi Center de la Ciudad de México como parte de su gira “Traka Tour”.

Desde su paso por redes sociales hasta su llegada a los escenarios, la cantante veracruzana ha demostrado su capacidad para conectar con el público a través de su música y su estilo único, mismo que ha marcado la diferencia con respecto a otras figuras de la industria musical en México.

Ante su acelerado crecimiento dentro de la industria musical, la cercanía de su presentación musical en el Pepsi Center de la Ciudad de México y el estreno de su álbum debut, Yeri Mua compartió con Publimetro detalles exclusivos sobre el show que ofrecerá en la capital de nuestro país, además de todos los proyectos que prepara para seguir construyendo su camino dentro de la música.

Yeri Mua se corona dentro del reguetón mexicano con su ‘Traka Tour’ (Foto: Cortesía)

El “Traka Tour” ha sido un rotundo éxito, con presentaciones llenas de energía y una gran respuesta del público. Los conciertos han sido una muestra del crecimiento de Yeri Mua como artista, quien ha sabido combinar su carisma en redes sociales con su talento musical; sin embargo, la artista mexicana habló sobre los retos que ha enfrentado para dejar atrás su papel como influencer y ganar reconocimiento como cantante, en relación con su siguiente concierto.

“Es todo un reto porque quiero demostrarle muchísimas cosas a mi público, que me vean y que se vayan de ahí y que diga: No mames, estuvo bien vergas. O sea, quiero que digan eso, entonces, para que digan eso le tengo que echar un montón de kilos y es lo que estoy haciendo, pero sí, es un reto y me encantan los retos”, comentó.

La música de Yeri Mua se caracteriza por su estilo provocador y sus letras directas, que han logrado conectar con una audiencia joven y diversa. Sus canciones han alcanzado gran popularidad en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y posicionándose en los primeros lugares. Ante la comunidad de seguidores leales que la apoyan en cada paso, la intérprete de “Chupón” habló sobre lo que pueden esperar sus fans de su siguiente show.

“Yo creo que mis fans van a van a tener momentos emotivos y van a ver como su pequeña niña influencer se convirtió en un artista. Y creo que sí van las que me siguen de años van a echar su lloradita conmigo”, aseguró.

Con el “Traka Tour”, Yeri Mua ha demostrado que su talento va más allá de las redes sociales, consolidándose como una artista única. Su éxito en la música urbana mexicana es un reflejo de su dedicación y su pasión, por lo cual la joven cantante compartió el significado detrás de su presentación en uno de los recintos más importantes de la CDMX.

“Creo que va a marcar un antes y un después en mi vida. Creo que para mí significa seguir trabajando por cada día volverme más artista, porque a pesar de que vengo de ser maquillista, de ser influencer, todo sigue siendo un proceso para mí. Entonces, este es el momento, es como mi examen final, es como mi tesis”, explicó.

Además de su esperada presentación, Yeri Mua también habló sobre el lanzamiento de su disco debut, señalando que será su carta de presentación para seguir ganando terreno dentro de la industria.

“En mi disco se va a notar mucho que extraño a mi ex. Pero que aparte de ser sentimental, porque también soy una chica sentimental, pues también soy muy divertida y me gusta ser sexy y provocar muchas cosas en las personas y es lo que van a ver”, reveló.

Con la llegada de diversos cambios a nivel profesional, Yeri Mua afronta nuevos retos y responsabilidades con la convicción de dejar una huella con su propuesta musical.

“Me gustan los cambios, a pesar de que de repente me da cierta ansiedad, me gustan los retos, entonces, estamos en ese proceso. Yo creo que mi reto es proponer. Siempre proponer, siempre dar de qué hablar, siempre darle otro punto de vista diferente a la gente, porque siempre estarán otras ideas, pero a mí me gusta exponer las mías”, puntualizó.