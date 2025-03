AimeP3 sorprende con publicación en Instagram ¿Está embarazada?

Marisol Domínguez Maya, mejor conocida como AimeP3, es una reconocida creadora de contenido que ha estado involucrada en varias polémicas debido a algunas acciones que tuvo en los videos que realizó hace años, sin imaginar que su influencia llegaría a varios rincones del país.

La famosa ha vuelto a ser noticia en el medio del entretenimiento debido a problemas con su última ex pareja, situación que se viralizó en todas las redes sociales, especialmente en TikTok, donde otros usuarios compartían clips explicando lo que ocurría en su relación.

Sin embargo, en una publicación realizada la noche de ayer, AimeP3 sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada que compartió en un video en el que aparece sentada, mostrando una imagen.

AimeP3 confirma su embarazo

La influencer dio a conocer a través de Instagram esta nueva etapa en su vida. Fue en un video con fondo azul en el que aparece con un vestido negro, acompañado de un cinturón con cadenas, y con un semblante de sorpresa, mientras sostiene en su mano un ultrasonido.

El clip viene acompañado de la canción “Regalo de Dios” de Julión Álvarez, y en la descripción, confirmó su embarazo con el siguiente mensaje: “Esta no es la manera en que quería dar la noticia. Ni tampoco el momento. Pero aquí está. El mejor regalo de cumpleaños.” También compartió esta noticia en su cuenta de Facebook.

Más adelante, en un video de YouTube en su canal, otorgó más detalles sobre cómo se enteró de esta inesperada noticia y los problemas de salud que podría enfrentar debido a su condición física.

Condiciones que le preocupan

A través de su canal de YouTube, “La Diva de las Redes”, AimeP3 relató cómo se enteró de su embarazo. Según su testimonio, después de una inyección, su ciclo menstrual se reguló, lo que le permitió notar ciertos cambios en su cuerpo. En diciembre, se percató de que no le llegaba la regla. Aunque inicialmente no creyó estar embarazada, decidió hacerse una prueba casera, pero no confió en el resultado. Fue hasta que se realizó un ultrasonido que sus sospechas fueron confirmadas.

Debido a las condiciones de salud que enfrenta, como diabetes, hipertensión y su edad, AimeP3 señaló que necesitará atención médica constante, ya que está enfrentando varios factores de riesgo importantes.

