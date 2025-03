Florencia Cuenca, la actriz mexicana que debutará en Broadway

Originaria de México, hija de un reconocido comediante mexicano, Enrique Cuenca, la actriz Florencia Cuenca tuvo un acercamiento al mundo del entretenimiento y el arte escénico desde muy joven, lo que la hizo desear dedicarse a ello, sin saber lo que la vida le depararía en el futuro.

Hace casi una década, la estrella comenzó a residir en Nueva York, Estados Unidos, aunque esto no estaba en sus planes, ya que tenía una vida establecida en México, lo que hizo que todo lo que está viviendo actualmente le tomara por sorpresa en su trayectoria.

Cabe recordar que la famosa fue parte de algunas producciones mexicanas como ‘Mujer: Casos de la vida real’, ‘Te sigo amando’ y ‘Muchachitas como tú’. Luego, escaló exitosamente a Broadway, el sueño de muchos actores.

En una entrevista exclusiva con Publimetro, la artista abrió su corazón y compartió un poco de lo que podremos ver en la próxima obra ‘Real Women Have Curves’, así como su visión y el mensaje que desea transmitir, como lo difícil que ha sido estar lejos de su país natal.

Entre los obstáculos y sacrificios que conlleva vivir en Nueva York, uno de los más grandes ha sido estar alejada de su familia:

“El sacrificio mayor es estar lejos de México, yo amo a México, me encanta México, ahí está mi familia, ahí crecí, mi comida, mi cultura.”

La artista también reveló la diferencia en el apoyo que ha recibido en el mundo del entretenimiento en México y Estados Unidos, siendo más apoyada en el país norteamericano:

“Lamentablemente, el apoyo que he recibido aquí en Estados Unidos ha sido muchísimo mayor que en México, se me han abierto muchas puertas. De pronto en México siento que por muchos años trabajaba y trabajaba y no pasaba nada, pero mi sacrificio mayor es estar lejos de mi familia, de mi hogar.”

Desde muy pequeña, la actriz sintió una extraña pasión por el teatro musical, influenciada por el trabajo de su padre. A los pocos años, comenzó a tomar clases:

“Cuando mi papá falleció, mi mamá me metió a clases de teatro musical para seguirme entrenando, y toda la vida quise irme a Nueva York, pero no le podía pedir eso a mi mamá, me pareció algo muy ingrato de mi parte. Mi mamá era una viuda tratando de sacarnos adelante a mí y a mis hermanos.”

Llegó a Nueva York por un viaje de luna de miel con su esposo:

“Mi esposo ya había vivido aquí, él es mexicano, compositor, Jaime Lozano, y él dijo ‘¿Y si nos quedamos en Nueva York?’. Le dije ‘pues es mi sueño, es muy difícil’ y él me respondió: ‘Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Nunca vamos a estar preparados, hay que arriesgarnos.’”

La famosa aún no se cree que está cerca de estrenar una obra en Broadway, considerando que es un sueño cumplido para ella:

“Siendo honesta, todavía no me lo creo. Todavía no me ha caído el 20, tengo las entrevistas, platico con mi familia y amigos y, aún así, me suena muy irreal, porque yo lo soñaba tanto. Vivir este momento es una bendición.”

Finalmente, expresó el mensaje que quiere enviar a los que vayan a ver la obra, a pesar del sesgo que existe en el medio y las nuevas políticas antimigrantes de Donald Trump:

“Más que nunca, se deben de dar este tipo de mensajes, porque no nos van a callar. Es importante que todo tipo de cuerpos puedan estar representados en los medios, tanto teatrales como visuales, porque estos cuerpos existen. Las mujeres no estamos para agradarles a los hombres, sino para agradarnos a nosotras mismas y tener autonomía. Es un mensaje muy bonito en esta obra; encontramos mujeres que van ganando su valor, convirtiéndose en personas que ya se aman a sí mismas y están orgullosas de lo que son.”

Hasta el momento, no se tiene información sobre si la obra tendrá tour internacional, por lo que mantendremos al tanto a los lectores.