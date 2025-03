José Eduardo y Vadhir Derbez no saben si son los más normales o los más raros de la familia

José Eduardo y Vadhir Derbez pusieron a prueba su creatividad, sus facetas como actores, productores y emprendedores en la nueva docuserie Par de Ideotas, que ya está disponible en Prime Video.

Esta aventura los desafiará de maneras que ni ellos mismos imaginaban, mientras intentan demostrarle a su papá, Eugenio Derbez, que pueden tener éxito por sí mismos. Para ello, contaron con el apoyo de sus mamás, Silvana Prince (madre de Vadhir) y Victoria Ruffo (madre de José Eduardo).

“Lo veníamos platicando desde hace muchos años, pero siempre pasaba algo. En cada temporada de De viaje con los Derbez, volvíamos a hablar sobre producir algo juntos, hacer un negocio y grabarlo para televisión, pero no se concretaba. Hasta que finalmente lo logramos. La verdad, es un proyecto que me parece muy divertido, que junta todo lo que nos gusta a los dos, y donde pudimos ser nosotros mismos, soltarnos. Estoy muy contento y a la gente le está gustando muchísimo”, compartió José Eduardo.

José Eduardo y Vadhir Derbez en charla con Publimetro por el estreno de "Par de ideotas" José Eduardo y Vadhir Derbez (Fotos: Prime Amazon /Antonio Rodríguez)

Al preguntarle sobre los retos que enfrentaron al hacer la primera temporada de la serie, Vadhir respondió:

“Hubo muchos desafíos con este proyecto. Para empezar, el resto de la familia no estaba, así que el peso recaía totalmente en nosotros dos. Además, es un negocio en el que estamos invirtiendo dinero real. Levantar un negocio, sea cual sea, es difícil. Nos tocó conocernos como socios y descubrir los retos que eso conlleva, como ver si íbamos a pelear, si habría roces… Fue divertido, pero también complicado”.

¿Los nuevos “mirreyes”?

Tras su estreno el 7 de marzo, Par de Ideotas se colocó en el top de Prime Video, pero también recibió críticas que etiquetaban a José Eduardo y Vadhir como los nuevos “mirreyes”.

“No sé si somos mirreyes contemporáneos. No sé si agradecer o no (risas). Intento no ver demasiado las críticas, porque te contaminas, pero gracias a Dios hemos recibido muchísimos comentarios positivos. Hace poco me mandaron una foto mostrando que estábamos en el número uno. La verdad, es increíble que a la gente le guste lo que haces, ya sea cine, música o televisión. También me dio risa un comentario que decía: ‘¡Ay, deberían hacer algo juntos!’, y yo pensé: ‘¿Y esto qué es?’ (risas). Visionario ese comentario”, contó José Eduardo.

Sobre las críticas, agregó: “El hate también se recibe, no importa. Es chistoso ver cómo intentan enemistarnos, como si nosotros nos fuéramos a pelear por lo que dicen en redes. Si yo no me enojo con mi hermano, ¿por qué alguien más lo haría?”.

Los hermanos aseguraron que hacen una gran mancuerna tanto en el trabajo como en la fiesta.

“Queríamos enfocarnos en nosotros, nuestros amigos y el negocio. Pero nuestra familia existe y, naturalmente, opinan, nos visitan o participan de alguna forma. Tenemos un momento en la serie donde le contamos a mi papá la idea, porque sabíamos que su reacción sería increíble. También involucramos a nuestras mamás e incluso las invitamos a las fiestas. Hay muchísimos cameos de amigos del medio artístico y de nuestra vida personal”, explicó Vadhir.

José Eduardo añadió que le llama la atención cómo el público reacciona ante su relación con Eugenio Derbez:

“Algunas personas dicen: ‘¡Todo le consultan a su papá y a sus mamás!’. Perdón, pero cualquier persona que abre un negocio se lo comenta a su familia. ¿Por qué nos critican por hacer lo mismo? En cualquier otro caso sería lo normal. Si una familia de doctores tiene un hospital y el hijo quiere ser doctor, lo lógico es que trabaje ahí. Pero a nosotros nos ven raro por hacer lo que cualquier otra familia haría”.

José Eduardo y Vadhir Derbez en charla con Publimetro por el estreno de "Par de ideotas" (Fotos: Prime Amazon /Antonio Rodríguez)

Más que hermanos, amigos

“Cada vez que trabajo con mi hermano, lo admiro más. Me enorgullece como persona, como artista y como productor. Disfruto mucho trabajar con él porque nos complementamos, aprendemos juntos y nos entendemos bien. Siento que Par de Ideotas es solo el comienzo de muchos proyectos que haremos juntos”, confesó Vadhir.

Por su parte, José Eduardo reflexionó sobre cómo ha evolucionado su relación:

“Desde De viaje con los Derbez, nos unimos de una manera impresionante. Nos conocimos a profundidad: qué queremos en la vida, qué nos duele, qué nos hace felices. Eso nos llevó a este punto donde disfrutamos estar juntos y trabajar en lo que nos apasiona. Admiro a Vadhir, respeto su trayectoria y valoro nuestra relación. Nos queremos y respetamos tanto que no necesitamos cuestionarnos todo, simplemente confiamos el uno en el otro”.

¿Los más normales o los más raros de la familia?

José Eduardo bromeó sobre el tema: “Depende de por dónde lo veas, pero todas las familias tienen sus rarezas. No diría que somos fáciles de tratar, pero hemos aprendido a entender nuestros demonios… o hasta a buscarlos a propósito (risas)”.

Vadhir concluyó: “No sé si somos los más normales o los más raros, pero definitivamente somos los más relax y los más auténticos”.

¿Dónde ver Par de Ideotas?

A lo largo de la serie, aparecen diversas personalidades como Laura León, Facundo, Lucero Mijares, Alessandra Rosaldo y Eduardo Videgaray, entre muchos otros.

Par de Ideotas se estrenó el 7 de marzo en México por Prime Video.

La docuserie, producida por 3Pas Studios en colaboración con Amazon MGM Studios y ViX, sigue a los hermanos Derbez mientras intentan lanzar un pop-up bar en la Ciudad de México. Desde contratar personal hasta definir la temática de las fiestas, el camino no será fácil. Con Eugenio Derbez como productor ejecutivo junto a sus hijos, esta serie promete risas, retos y un vistazo íntimo a la relación entre dos de los hermanos más carismáticos del medio.