Adrián Marcelo ofrece 350 mil pesos a mamá de Gala Montes por una entrevista y ella le responde

Los exparticipantes de La Casa de los Famosos México volvieron a atacarse a través de las redes sociales y encendieron los ánimos de sus seguidores una vez más.

Gala usó sus cuentas oficiales para recordar cuando Adrián la violentó en el realityshow de Endemol y Televisa.

Marcelo usó su cuenta de Twitter para responderle a la cantante y además le lanzó una polémica propuesta a la madre de ella.

Tras el mensaje de Gala donde volvió a denunciar su misoginia, el exconductor de Multimedios dijo que si el HT #GalaMontesFalsaFeminista se convirtía en tendencia, donaría 150 mil pesos a una fundación que ayude a las mujeres.

Además lanzó una propuesta a Crista Montes, madre de la actriz.

"Si alguien tiene contacto con la Sra. Crista Montes, díganle que le ofrezco 350 mil pesos por una entrevista. La oferta no tiene fecha de caducidad".

Dichas publicaciones hicieron que los influencers se envolvieran en un pleito en el que intercambiaron toda clase de insultos.

“A ti, ni quienes te trajeron a la vida, te quieren. Sana y mejora tus hábitos higiénicos. Veo que no has cambiado, hedionda”, respondió el conductor a Gala tras burlarse de que no fue número 1 en tendencias.

Mamá de Gala Montes explota tras oferta económica de Adrián Marcelo

La mamá de Gala Montes se pronunció tras el escándalo y explotó en contra de los seguidores de su hija y de grupos feministas.

Crista aseguró que ha tenido que eliminar cientos de mensajes que han lanzado en su contra, sin que ella se pronuncie acerca de la propuesta del enemigo de Gala.

Sin embargo la exrepresentante artística de Gala no negó tener interés en hablar con Adrián, por lo que podría estar evaluando su propuesta.