Fallece famoso actor de ‘Harry Potter’ y ‘Doctor Who’

(Foto: YouTube CLJ Productions Ltd)

La industria cinematográfica vuelve a estar de luto luego de que se confirmara la muerte de Simon Fisher-Becker, quien destacó por su participación en proyectos como ‘Harry Potter’ y ‘Doctor Who’, por lo cual familiares, colegas y fanáticos han externado su tristeza por la repentina pérdida del actor.

Kim Barry, representante del actor, confirmó la noticia sobre el fallecimiento de Simon Fisher-Becker a los 63 años, señaló que además de perder a un cliente también perdió a un amigo, ya que mantuvieron un vínculo cercano a lo largo de varios años.

“Hoy perdí no solo a un cliente en Simon Fisher-Becker, sino a un amigo personal cercano de 15 años en pie. Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Moldovar en Dr Who de la BBC. Simon también fue escritor, narrador y gran orador público. Me ayudó enormemente y fue amable, amable e interesado en todos. Mis condolencias a su esposo Tony, su hermano, sobrinas y sobrinos y su legión de fans”, dijo.

Por su parte, el esposo de Becker compartió una publicación con más detalles de la muerte del actor, señalando que por el momento mantendrá la cuenta de redes sociales abierta, con el objetivo de que sus fans puedan despedirse.

“Hola a todos. Este es Tony, el marido de Simon. Tengo una noticia muy triste. A las 2:50 de esta tarde, Simon falleció. Mantendré esta cuenta abierta por un tiempo. No estoy seguro en este momento si volveré a publicar. Gracias”, escribió en la cuenta.

Simon Fisher-Becker demostró su talento frente a las cámaras como parte de su participación en diversos proyectos de la pantalla chica y grande, entre los que destacan ‘Los Miserables’, ‘Doctor Who’, ‘Harry Potter’, además de programas como ‘One Foot in the Grave’, ‘Love Soup’, ‘The Bill, Doctors’.