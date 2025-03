Aleska Génesis sabía que era buscada por la Interpol: “Si piso México seré arrestada”

La noticia de la detención de Aleska Génesis causó revuelo, pues esta se dio inmediatamente después de salir expulsada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Javier Ceriani alimentó las especulaciones sobre el caso al asegurar que la modelo ya sabía que sería arrestada y que incluso le confesó que estaba siendo buscada por la Interpol.

Fue el 10 de marzo por la noche que se hizo público el arresto de Aleska Génesis tras convertirse en la tercera expulsada de ‘La Casa de los famosos All Stars’ por decisión del público. De esta manera, las autoridades del Estado de México la trasladaron al penal femenil de Santa Martha, no sin antes hacer una parada con el médico legista.

El periodista Carlos Jiménez, reconocido por sus noticias de nota roja, filtró imágenes y videos del momento en el que la venezolana fue arrestada y aseguró que recibió una orden de aprehensión por robo. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Aleska es detenida, pues en el pasado se le acusó del robo de relojes de lujo valuados en 10 millones de pesos.

Javier Ceriani asegura que Aleska Génesis es buscada por la Interpol

Mediante un video que compartió en redes sociales, Javier Ceriani sacó a la luz una conversación que tuvo con Aleska Génesis: “Me encontré con Aleska en el hotel Wing de Las Vegas y tuvimos una charla (...) En esa conversación, Aleska me dijo: ‘Javier, voy a ir presa porque tengo una orden de aprehensión. Interpol me está buscando y si piso México, seré arrestada automáticamente”.

“Tengo entendido que Vicente Fernández Jr. le prestó a Guillermo Pous para que le ayudara con su situación legal. También supe que había un amparo, aunque no puedo confirmarlo. Ese amparo habría sido cancelado, lo que significa que al viajar a México, quedaba expuesta a ser detenida”, confirmó el comunicador.

Asimismo, comentó lo que le hizo ruido sobre el caso: “Me extrañó que Telemundo la llevara a México. Pensé que el problema legal ya estaba solucionado. Sin embargo, mientras estaba en un evento, un informante de Endemol me envió videos en los que se ve cómo la fiscalía llega antes de que Zerboni haga alguna declaración y se encuentra con Aleska. Qué casualidad que sale y se la entregan a la fiscalía. Ella no se resistió”.