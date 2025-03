Alicia Villarreal confiesa detalles inéditos sobre la presunta agresión de Cruz Martínez

Después de varias semanas de mantenerse en silencio, Alicia Villarreal ofreció una entrevista a Pati Chapoy para el programa ‘Ventaneando’, en donde compartió detalles inéditos sobre las presuntas agresiones que sufrió de parte de Cruz Martínez, por las que tomó la decisión de denunciarlo.

Luego de hacer una señal de auxilio en pleno concierto, Alicia Villarreal acudió al Centro de Justicia para las Mujeres para ratificar su denuncia en contra de Cruz Martínez; después de varias semanas del suceso y tras afrontar el duelo por la muerte de su padre, el programa de TV Azteca compartió una entrevista con la cantante.

Alicia Villarreal comparte detalles inéditos sobre agresión de Cruz Martínez

Durante la entrevista, la reconocida periodista de espectáculos cuestionó a Alicia Villarreal sobre la forma en la que ha afrontado la situación, por lo cual señaló que ha sido una experiencia que nadie debería vivir y que es complicado hablar sobre todo lo que ocurrió.

“Ha sido algo impactante también para mí, para la gente. Siento que es algo que no debo de vivir, ese día me pasaron muchas cosas, algo que no puedo explicar muy bien, no lo había vivido de esa manera como en esa noche”, confesó.

Alicia Villarreal

En este sentido, pese a que no reveló muchos detalles sobre la presunta agresión que sufrió de parte de Cruz Martínez, la artista musical aseguró que experimentó mucho miedo por todo, explicando que intentó protegerse a través de la señal que hizo durante uno de sus conciertos.

“Me quede incomunicada, me quede sin dinero. Yo nada más pensaba que había una manera de dejar evidencia de lo que estaba viviendo. Lo único que pensé es que tenía que protegerme, que atenderme, yo iba a trabajar, iba a cubrir a un artista, la angustia de tengo que trabajar”, explicó.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal

Finalmente, ante las críticas que surgieron sobre la unión que aún mantenía con Cruz Martínez, la intérprete de “Te aprovechas” aseguró que desde hace años intentó hacer oficial su separación, pero que distintos aspectos frenaron esa decisión.

“Tengo años diciendo que me he querido separar de él, pero siempre es la parte de la familia que te amarra, ya llegamos a este punto. Había todo eso y ya no podía continuar con eso. No es fácil enfrentarse con alguien que dice que es mentira, que estás exagerando”, comentó.

Alicia Villarreal llegará hasta las últimas consecuencias tras denunciar a Cruz Martínez

Fue a través de un comunicado, en donde la cantante mexicana habló sobre la denuncia que interpuso por actos de violencia de los que fue víctima.

“Queremos informar que el pasado 16 de febrero, Alicia presentó una denuncia por actos de violencia, misma que fue ratificada el miércoles 19 de febrero ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”.

Asimismo, Villarreal agradeció todo el apoyo que ha recibido de parte del público, además de señalar que llegará hasta las últimas consecuencias para obtener justicia y de esta forma se convierta en un precedente para que ninguna mujer atraviese por algo similar.

“Desea que este momento sea un precedente para que ninguna mujer tenga que vivir una situación similar. Por ello, hace un llamado a todas aquellas personas que atraviesas circunstancias de violencia a #VencerElSilencio y denunciar, con la seguridad que no están solas”.