Jay de la Cueva regresa a Molotov para presentación del Vive Latino 2025

El festival Vive Latino 2025 tendrá un invitado de lujo: Jay de la Cueva, quien regresa a Molotov para suplir a Ismael “Tito” Fuentes en su presentación. La banda anunció que Fuentes se encuentra en recuperación por problemas de salud, por lo que no podrá participar en el evento

De la Cueva, quien fue miembro fundador, se une a la banda para este evento especial: “Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%”, se puede leer en el comunicado.

Jay de la Cueva fue parte fundamental de los inicios de Molotov, participando en la creación de algunos de sus temas más emblemáticos. Su regreso a la banda generó gran expectación entre los seguidores de Molotov, quienes esperan con ansias ver a la banda en el escenario con su formación original.

Ismael “Tito” Fuentes anunció a través de sus redes sociales que se encuentra en rehabilitación y que no podrá participar en el Vive Latino 2025: “Mientras tanto, como una etapa de transición, estará con mis compañeros en el escenario Jay de la Cueva. No solo es un musicazo y gran amigo, sino que Jay es uno de los miembros fundadores de la banda, y estoy seguro de que va a ser un gran show verlo junto a ellos en este Vive Latino”.

El Vive Latino 2025 se llevará a cabo los días 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP de la Ciudad de México. El cartel del festival incluye a bandas como Scorpions y Caifanes.

Con Jay de la Cueva de vuelta en la alineación, Molotov promete un show lleno de energía y nostalgia. Los seguidores de la agrupación podrán disfrutar de sus clásicos temas, así como de algunas sorpresas. La presentación de Molotov en el Vive Latino 2025 será un evento imperdible para los amantes del rock en español.