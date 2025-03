Nicola Porcella se despide de ‘Hoy’ con un emotivo mensaje en redes sociales

A menos de seis meses de su entrada como conductor de ‘Hoy’, Nicola Porcella se despide del programa de Televisa, ya que de manera temporal tendrá que enfocarse en un nuevo proyecto, mismo en el que podrá mostrar sus habilidades como actor.

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, logró generar una estrecha conexión con el público como parte de su personalidad; es por ello que ante los nuevos proyectos que emprenderá ha demostrado su agradecimiento por el apoyo en cada una de las etapas de su carrera.

Nicola Porcella (Foto: Instagram Nicola Porcella)

Nicola Porcella se despide de ‘Hoy’ con un emotivo mensaje

Pese a que al inicio surgieron especulaciones sobre la supuesta salida definitiva de Nicola Porcella de ‘Hoy’, el conductor aseguró que es temporal, por lo cual compartió una publicación para revelar más detalles sobre el nuevo proyecto que comenzará en su carrera, señalando la tristeza por despedirse del foro del programa de Televisa.

“Nunca fui de despertarme temprano, siempre me ponía de mal humor. Pero quiero contarles que desde que entré a HOY eso cambió. Desde el día uno me levantaba con una alegría tremenda porque sabía que me iba a divertir. Me toca irme por un tiempo para hacer algo que también me apasiona y que necesito darle el 1000% porque es una gran responsabilidad el personaje que tengo que interpretar y sobre todo el gran elenco que tengo al lado”.

Asimismo, sobre su paso por el famoso programa, Nicola agradeció que apoyo que ha recibido de todos sus compañeros y de la productora, quien le brindó la oportunidad de integrarse al elenco de ‘Hoy.

“Gracias a mis compañeros de HOY por enseñarme día a día a ser mejor y darme esos consejos que tanto me sirven en esta carrera. Gracias Andy por esta oportunidad de pertenecer al programa de las mañanas más importante de Latinoamérica. Gracias Magda QEPD por apostar por mí para venir a México. Gracias a todo el público y que sepan que voy a volver jejeje y Recuerden que HOY … lo haces tú !!“.