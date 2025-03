¿Qué es un aneurisma cerebral, padecimiento que sufre Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade se ha mantenido alejada de los foros de televisión como parte de la crisis de salud que enfrenta desde hace meses, misma que se derivó del aneurisma con el que fue diagnosticada y que en varias ocasiones ha puesto en peligro su bienestar.

Fue el pasado 5 de abril de 2023 que la famosa presentadora apareció frente a las cámaras de varios reporteros para hablar sobre su estado de salud, por lo cual no pudo evitar romper en llanto al referirse a su diagnóstico.

¿Qué es un aneurisma, padecimiento que tiene Yolanda Andrade?

Según el portal Mayo Clinic, aneurisma es el ensanchamiento de una arteria del cerebro, misma que llega a producir presión sobre uno de los nervios o tejido cerebral, dejando como resultado ciertas complicaciones.

Yolanda Andrade revela entre lágrimas su diagnóstico (Twitter)

Respecto a los riesgos que puede significar, la ruptura de un aneurisma cerebral podría provocar una hemorragia subaracnoidea, lo que pone en riesgo la vida de una persona.

Sobre los síntomas de aneurisma suelen presentarse a través de dolores detrás del ojo, debilidad, pupilas dilatadas, parálisis en una zona de la cara. Por otra parte, cuando esta misma estalla puede ocasionar vómito, convulsiones, perdida de conciencia y en los casos más severos un paro cardíaco.

Yolanda Andrade revela detalles sobre su estado de salud

Fue el programa ‘De Primera Mano’ el que retomó el video de Yolanda Andrade, señalando los motivos principales de su visita a Los Ángeles.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí, me voy a ir a un hospital a Los Ángeles, para hacerme otros chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz”, dijo.

Además de una serie de complicaciones en su estado de salud, la conductora aseguró que la recaída generó una depresión y otros temas relacionados con la salud mental.

“Eso fue de repente, de repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y obviamente una gran depresión, que es otro tema de salud mental”, comentó.