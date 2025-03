Vilma Palma e Vampiros celebra 35 años con tres conciertos en México esta semana

Vilma Palma e Vampiros, una de las bandas más icónicas del rock argentino, no solo ofrecerá un concierto en México, sino tres presentaciones en su regreso al país: Vive Latino, Querétaro y Guadalajara.

En estos conciertos, los fans podrán disfrutar de éxitos llenos de nostalgia como Bye Bye, La Pachanga, Auto Rojo, Mojada y su más reciente sencillo, Lo que pienso de vos.

Sobre su larga trayectoria y el impacto en nuevas audiencias, Gustavo Pájaro Gómez, vocalista de la banda, reflexionó:

“Nosotros nunca dejamos de hacer música. Siempre estuvimos tocando juntos. Han pasado 35 años con separaciones y reencuentros. En el 2000 me fui con el bajista a Estados Unidos hasta 2004, luego la banda se reestructuró. No hay una explicación clara de nuestra ausencia en México, porque nunca dejamos de grabar. Si buscas en YouTube o Spotify, ahí están nuestros temas nuevos y hasta lo que hicimos en Colombia en vivo. Lo curioso es que las nuevas generaciones nos van descubriendo y les gusta nuestra música. Nos escuchan en vivo y se prenden fuego”.

<i>“México me encanta, es un país que me pone. Es un país bárbaro y es lindo volver. Ojalá esto nos ayude a venir más seguido”</i> — Mario Gómez

Además, resaltó el poder de las redes sociales para mantener viva su música:

“Es un fenómeno raro, porque no hicimos nada extraordinario, solo seguimos tocando y manteniendo nuestros valores. Hoy en día los jóvenes prestan atención a las letras de nuestras canciones icónicas. Tenemos más de trece discos grabados, y muchas veces las canciones son súper conocidas, pero la gente no sabe quién las interpreta. A veces, gracias a TikTok o a otras redes sociales, se hacen más populares y es bueno ponerle un rostro a esas canciones que tanto se escuchan”.

Vilma Palma e Vampiros, listos para iniciar gira en México (Foto: Cortesía)

La banda, fundada en 1991 en Rosario, Argentina, está integrada actualmente por: Mario Pájaro Gómez (Voz), Gerardo Largo Pugliani (Bajo), Carlos Oveja González (Batería), Karina Di Lorenzo (Coros), Pablo Cejas (Guitarra), Fabiana Díaz (Coros) Martín Cura (Teclado) y Luciano Lucho Cristini (Percusión).

Su primer álbum, La Pachanga, los llevó al estrellato con más de un millón de copias vendidas y varios discos de oro.

Sobre los momentos clave de su carrera, Gómez recordó:

“El inicio fue tremendo. Me acuerdo de las noches en el Bulldog, que no sé si sigue existiendo en el DF. Los primeros años fueron muy explosivos, del 91 al 95 no paramos. Luego, como toda banda, tuvimos altibajos. Hubo discos que no pegaron tanto y un punto de inflexión fue cuando empecé a trabajar con Jorge, el guitarrista original. Yo hacía la música, él las letras. Con ese dúo logramos los clásicos que la gente ama”.

También mencionó el impacto de la crisis económica argentina en su carrera:

“Hubo un momento en los 2000 en el que no hacíamos ni un show. Argentina estaba en crisis, como suele estar. No me gusta hablar de política, pero fueron tiempos difíciles. Sin embargo, en 2004 y 2006 volvimos con más fuerza. Hemos estado activos, grabando nuevos discos y trabajando mucho”.

A pesar de las dificultades, destacó la importancia de mantenerse unidos:

“No todo es color de rosa en una banda. Hay problemas personales, conflictos, pero al final los momentos buenos superan a los malos”.

El show en México: clásicos y sorpresas

Gómez adelantó lo que los fans pueden esperar de su regreso a México:

“Nuestro show se basa en los clásicos. Si tocamos canciones menos conocidas, nos tiran con tomates (risas). La gente quiere escuchar los éxitos, aunque a veces improvisamos algo especial. No analizamos demasiado, dejamos que fluya la energía en el escenario”.

Sobre la evolución de la banda, reconoció la influencia de la música de los 80 y 90 en su sonido: “Soy fanático de los 80. La música argentina tuvo su glamour en los 70 y 80, con bandas icónicas como Soda Stereo, Virus, Los Pericos, Los Auténticos Decadentes y Los Fabulosos Cadillacs. Vilma Palma es bien de los 90, pero en vivo somos más rockeros. Me gusta Coldplay, Maná, y hasta los nuevos temas de los Rolling Stones. Pero siempre buscamos que nuestro sonido siga siendo Vilma Palma”.

Conciertos en México

13 de marzo – Foro Arpa (Querétaro)

14 de marzo – Teatro Diana (Guadalajara)

15 y 16 de marzo – Vive Latino (Ciudad de México)