Actrices de Televisa explotan y se insultan: “no tiene peso encefálico”

Olivia Collins, amiga de Maribel Guardia, ha aparecido en múltiples ocasiones hablando sobre la situación que atraviesa la costarricense debido al tema de la custodia de José Julián Figueroa, hijo de Imelda Tuñón.

No obstante, no sería la única vez que la actriz ha expresado su opinión sobre las situaciones que atraviesan las familias o sus compañeras del medio, tal como ocurrió cuando falleció Dulce, la cantante.

Fue Ofelia Cano quien desató una polémica cuando filtró unos audios que permitieron que la opinión pública comentara sobre el tipo de relación que tenía Romina, hija de la intérprete de ‘Tu muñeca’ y ‘Déjame volver contigo’, con su madre.

Este hecho enfureció a los seguidores de Dulce, quien falleció el pasado 25 de diciembre de 2024, a los 69 años de edad, tras someterse a una cirugía de decorticación pleuropulmonar, procedimiento esencial para que pudiera recuperar su salud.

Tras la filtración de las grabaciones, algunos medios de comunicación comenzaron a especular sobre los posibles maltratos que recibía la cantante por parte de su hija, siendo señalada por los fans y colegas de la fallecida intérprete.

Olivia Collins fue quien salió en defensa de la joven y acusó a Ofelia Cano, incluso asegurando que si la veía, no dudaría en golpearla por provocar disputas entre la familia de la originaria de Tamaulipas.

“Explica muchas cosas”: Sale a la luz indignante y desgarradora foto de Dulce en el hospital y así reaccionó su hija Dulce la cantante no quería que sus fans la recordaran enferma (Instagram: @dulcelacantante)

Ofelia Cano no se queda callada y arremete contra Olivia Collins

Ofelia Cano no dudó en responder fuertemente a Olivia Collins tras los dichos realizados en el pasado por defender a Romina, primogénita de la cantante Dulce. Fue en un encuentro con los medios de comunicación que la famosa actriz de telenovelas arremetió contra su colega:

“Su masa encefálica está muy empobrecida, no tiene peso encefálico, tiene ‘shit’ en la cabeza, no piensa y lo que piensa es para agredir”.

Cano también añadió comentarios que critican el aspecto físico de Collins:

“Olivia, ¿dónde está? Ya le dije ‘aquí estoy’, que me iba a golpear, nunca en su vida me verá (...) pobrecita, que se solidarice y que piense en enriquecerse para que ella sea una mujer que realmente se le reconozca como tal y no hable de las mujeres, no es mi amiga (...) chiquita linda, güerita, píntate el pelo en una estética porque tú sola te lo pintas, pobre”.

Hasta el momento, Olivia Collins no ha respondido al respecto, pero al parecer, esto continuará siendo un tema de discusión.