Creador del podcast ‘Relatos de la noche’ es acusado de abuso sexual por su prima

‘Relatos de la noche’, se ha posicionado como uno de los podcast más escuchados por los oyentes diarios de Spotify, quienes curiosos buscan el terror para poder relajarse o ir escuchando en cualquier momento de su día para saber esas historias que dejan a más de uno espantado.

Pero sin saber, las historias ahora tomarían un descanso tras darse a conocer una acusación al famoso creador, Uriel Reyes Lerma, quien fue expuesto el pasado 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, una fecha que provoca recuerdos desagradables en algunas mujeres que han sido víctimas de violencia.

Fue a través de una publicación realizada por Claudia Lerma, en su cuenta privada de Facebook, que dio a conocer un testimonio en el que asegura que Reyes había abusado de ella cuando tenía 13 y 14 años:

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”

El testimonio fue acompañado de una fotografía de Uriel y capturas de pantalla del perfil de instagram del influencer, en el que se podía ver pics de mujeres semi desnudas.

Uriel Reyes y Claudia Lerma (Especial publimetro)

Desactiva sus redes sociales

Tras este hecho y antes de que se viralizará, Reyes Lerma desactivó su cuenta de instagram, la cual contaba con más de 222 mil seguidores, también restringió sus cuentas de X. El perfil personal fue puesto en privado y a la del podcast le restringió los comentarios, pero pese a esto, algunos usuarios que lograron ver las cuentas públicas, no dudaron en dejar un comentario sobre la situación.

Uriel Reyes Lerma se pronuncia al respecto

Este miércoles 12 de marzo, finalmente el influencer se ha pronunciado al respecto sobre la acusación de su prima hermana. Uriel Reyes Lerma, de actualmente 41 años, publicó un comunicado en la cuenta oficial de Relatos de la Noche de X, en éste decía que ha sido objeto de afirmaciones de las cuales no había pruebas.

Por otro lado, Claudia Lerma ha asegurado que la prueba está en el estrés diario que presenta al saber que fue abusada por un familiar, así como las citas en el psiquiátrico por el trauma que le ha quedado.