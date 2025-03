Vive Latino anuncia lista de objetos permitidos para la edición 2025

El Vive Latino es uno de los festivales más emblemáticos del país y, desde su creación, miles de personas han podio ver a sus bandas o artistas favoritos. Para tener una mayor protección y así asegurar la diversión, los organizadores implementan diversos protocolos en caso de accidentes o catástrofes.

Asimismo, la cuenta oficial del Vive Latino emitió una lista completa con los objetos que pueden acceder al festival el próximo 15 y 16 de marzo, en donde resaltan:

- Baterías externas para celulares

- Tapones para oídos

- Toallas y tampones (pieza individual encerrada)

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

- Maquillaje en polvo

- Sombreros/Gorras

- Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

- Cámaras NO profesionales (se pueden instantáneas y desechables)

- Banderas sin asta (máximo 1M de largo)

- Bloqueadores solar (en envases de 100 ml)

- Bolsas/ mochilas que no excedan 10x15x30 CM (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC)

- Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 CM

- Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas)

Objetos prohibidos para el Vive Latino 2025

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de seguridad privada vigilarán todos los accesos para que cualquier personas pueda acceder sin problemas. Asimismo, realizarán una inspección de rutina para descartar que se ingresen objetos no permitidos. Aquí puedes ver lo que no podrá acceder al Vive Latino 2025:

- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

- Equipo profesional de grabación de video o audio

- Accesorios para cámaras (incluye bastones para selfies, gopros, estuches, trípodes, etc.)

- Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, Ipads, tabletas y lectores)

- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti.

- No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, no vapes, no encendedores.

- No comida ni bebidas.

- No paraguas o sombrillas

- Drogas o sustancias ilegales

- Rayos láser y luces químicas

- Medicamente de venta libre

- Aerosoles

- Drones

- Cadenas largas o joyería con picos

- Mochilas de más de 10x15x30 CM

- Bolsa de diario

- Funda para cámara

- Tote bag grande

- Bolsas de mesh