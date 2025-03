FOTOS: Así salió Aleska Génesis de los juzgados, estas fueron sus primeras palabras

Después de que un juez encargado del caso de Aleska Génesis ordenara su liberación bajo ciertas condiciones, en la noche del martes 11 de marzo se publicaron las primeras fotografías de la modelo saliendo de los juzgados. Posteriormente, publicó un comunicado para explicar su situación para sus seguidores.

“Necesito tomar un tempo para sanar”, afirmó Aleska Génesis

En la noche del martes 11, el periodista Carlos Jiménez publicó las primeras fotos de la modelo y creadora de contenido, quien se encontraba en los juzgados de la alcaldía Cuauhtémoc. Además, especificó que es la segunda vez que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la detiene.

En una de las fotografías aparece rodeada de los medios de comunicación y con guardaespaldas cerca de ella. No se identificó a un familiar o persona cercana en el momento de sus salida. Cabe destacar que fue vinculada a proceso de robo y posteriormente liberada bajo ciertas condiciones legales.

Momentos después, Aleska Génesis compartió las primeras palabras después de pasar la noche en el penal femenil de Santa Martha. En su cuenta de Instagram, agradeció a sus seguidores por el apoyo demostrado durante esta complicada etapa, que calificó como “injusta”.

“Como muchos saben, viví una situación irregular en la que mis derechos fueron vulnerados de la manera más injusta. A pesar de todo, hoy estoy en libertad, pero el proceso ha dejado huellas profundas en mí”, expresó.

Al final de su comunicado, Aleska Génesis afirmó que, por el momento, no compartirá declaraciones del proceso, y que la verdad sobre la situación pronto saldrá a la luz.

“En este momento, no me encuentro en condiciones físicas no emocionales para dar declaraciones. Necesito tomar un tempo para sanar, para reencontrarme conmigo misma y procesar todo lo que ha ocurrido (...) Hay batallas que no se libran con palabras, sino con el tiempo, la verdad y la justicia”, concluyó.