Aleska Génesis habla sobre el robo de relojes valuados en 10 millones de pesos

La noche del pasado 10 de marzo, el reconocido periodista de nota roja Carlos Jiménez informó, mediante su cuenta personal de X, sobre la detención de Aleska Génesis, participante de La Casa de los Famosos: “Detenida otra vez. Agentes de Fiscalía del Estado de México capturaron a Aleska Genesis cuando salía de ‘La Casa de los Famosos All Stars’“.

Aleska Génesis es una modelo, empresaria y creadora de contenido venezolana que ha ganado notoriedad en el mundo del entretenimiento. Hasta el momento, la influencer suma más de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía fotos y videos de los proyectos en los que participaba.

Algunos internautas compartieron declaraciones que realizó la modelo en una entrevista: “A mí me agarran presa antes de entrar al al reality, apenas aterrizo en México. Yo estaba obviamente con mi mente en otro lado”.

De acuerdo con la involucrada, “Me montaron un caso de un robo en banda. Lo hicieron porque sabían que yo iba a entrar a La Casa de los Famosos y querían, obviamente, sabotearme”. Asimismo, la creadora de contenido aseguró que “habían tres testigos falsos. Me estaban culpando de un robo de relojes en un hotel de México donde yo nunca había ido”.

“Esto fue muy fuerte, fue una experiencia inolvidable”, son las últimas palabras que se pueden leer en la publicación que ya suma más de 200 mil comentarios en el sitio perteneciente a Elon Musk.

Aleska Génesis rompe el silencio tras lo ocurrido con su detención

Tras ser puesta en libertad, Aleska compartió, mediante su cuenta personal de Instagram, un mensaje para todos sus seguidores: “Como muchos saben, viví una situación irregular en la que mis derechos fueron vulnerados de la manera más injusta. A pesar de todo, hoy estoy en libertad, pero el proceso ha dejado huellas profundas en m

í”, expresó.

“En este momento, no me encuentro en condiciones físicas ni emocionales para dar declaraciones. Necesito tomar un tempo para sanar, para reencontrarme conmigo misma y procesar todo lo que ha ocurrido (...) Hay batallas que no se libran con palabras, sino con el tiempo, la verdad y la justicia”, finalizó.