Arturo Carmona responde a Alicia Villarreal tras exigirle que no la mencione en entrevistas

Fue el pasado 16 de febrero durante un concierto en Michoacán, que la cantante Alicia Villarreal, realizó la señal internacional de auxilio para casos de violencia de género.

Además la cantante presentó una denuncia argumentando que sufrió una fuerte agresión en su casa por parte de su exesposo, el productor musical Cruz Martínez.

A casi un mes del suceso Alicia otorgó una entrevista a la periodista Pati Chapoy, la cual fue transmitda en el programa Ventaneando, siendo la primera vez que habla del delicado tema.

Alicia Villarreal rompe el silencio tras violencia de Cruz Martínez

Durante la entrevista Alicia narró lo que vivió esa noche en la que pasó por mucha angustia, miedo e incomodidad; ese día ocurrió algo que aún no podía explicar.

Lo único que sentía era que tenía que protegerse y dejar una evidencia de lo que estaba viviendo.

La intérprete consiguió huir de manos de su esposo saliendo de su casa sin dinero, dirigiéndose a su oficina.

Ante la pregunta de si fue muy agresivo, respondió que sí y declaró que aún desconoce que detonó tal agresión y declaró que lo mejor para ella es no volverlo a ver.

Además dejó claro que se han dicho muchas mentiras, subrayando que su ex esposo Arturo Carmona, padre de su hija no tiene porqué andar dando declaraciones sobre el tema que a él no le corresponde.

Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal tras exigirle que no la mencione

El periodista de espectáculos Lucho Borrego del Programa “Siéntese quien pueda” se comunicó con Carmona y él respondió que le encantaría saber a qué se refiere Alicia cuando dice que se mete (en la vida de Alicia).

“Yo me meto cuando tocan a mi hija, cuando no es mi asunto no; no entiendo por qué ella está diciendo en esa entrevista que no me meta”, dijo el actor.

Y agregó: “Por mi hija siempre voy abogar, el meterme es complicar un asunto legal, naturalmente lo que me importa es que esté bien la madre de mi hija”, finalizó.