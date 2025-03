Christian Nodal rompe el silencio por primera vez sobre el ‘hate’ recibido por su relación con Ángela Aguilar

Los nombres de Christian Nodal y Ángela Aguilar se hicieron tendencia después de que anunciaron su relación en exclusiva en la revista Hola USA, lo que desató una ola de críticas, ya que el cantante había terminado recientemente con Cazzu, con quien, en ese entonces, había tenido a su hija Inti.

Los comentarios a través de las redes sociales no tardaron en aparecer, y sus cuentas personales se llenaron de mensajes desaprobando las acciones que estaban tomando, especialmente porque no había pasado mucho tiempo desde el nacimiento de la hija de la cantante de trap y el sonorense.

Esto no se detendría, pues tan solo unas semanas después, los artistas del regional mexicano se casaron en una fiesta que no fue anunciada a ningún medio de comunicación, pero que, sin duda, filtró información, incluyendo fotos inéditas de la celebración.

El hecho culminó en la presión mediática que sigue acechando a la pareja y a todos sus proyectos, representando un reto para la música en México, ya que el apoyo que recibían ha disminuido considerablemente.

Nodal / Ángela Aguilar La pareja sigue viviendo feliz su romance. (Instagram (@nodal))

Nodal no es bien recibido en Argentina

Durante su gira musical, Christian Nodal tenía preparada una serie de presentaciones en Argentina, país natal de su expareja Cazzu, pero debido a los comentarios recibidos y las recientes noticias de la ruptura con la intérprete de ‘Mucha Data’ y su boda con Ángela Aguilar, prefirió cancelar su gira en ese país sudamericano.

Este hecho provocó que la audiencia se diera cuenta de que la presión en la que estaban inmersos los cantantes estaba afectando sus carreras artísticas, incluso llegando al rechazo del público mexicano.

Cazzu reaparece junto a Inti y sorprende lo grande que está: “su cabello ya ha crecido y es más hermoso” Cazzu no se separa de su pequeña Inti ni trabajando (Instagram: @cazzuglobal)

Christian Nodal rompe el silencio sobre criticas

Ángela Aguilar ha sido la que ha salido en múltiples ocasiones a hablar sobre el tema, destacando una entrevista de Telemundo en la que mencionó que no cree haber roto corazones porque nunca fueron amantes (en la relación con Cazzu).

Durante una transmisión en vivo, Nodal aclaró que la intérprete de ‘Cueva’ estaba enterada de todo antes de que la situación saliera a la luz y que ella había aceptado la relación sin problema.

Hoy, durante una entrevista con el medio de comunicación, N+, el sonorense reveló que no le da tanta importancia a las críticas recibidas, ya que prefiere concentrarse en su trabajo:

“De eso va todas las redes sociales actualmente, creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas”, afirmó. “Al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la consciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena”.

Para el intérprete de ‘Adiós amor’, lo más importante es el apoyo y cariño que recibe de sus fanáticos, así como de su propia familia. “Trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también”, expresó. “Entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar”.