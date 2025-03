Cristian Gamero: el actor que ha conquistado el Top 10 de Netflix

Originario de Huelva, Andalucía, el actor Cristian Gamero llegó a la capital mexicana dos días después del fatídico terremoto que sacudió el sur y centro del país en 2017, un desastre que dejó una gran cantidad de víctimas y cuyo epicentro, situado a tan solo tres horas de la Ciudad de México, destruyó varios patrimonios.

Con tan solo 27 años y siendo militar en un museo naval, en el que cada cuatro años cambiaban de destino, encontró que el camino del arte era lo que realmente quería seguir, sin saber que la serie que protagonizaría unos años más tarde sería la que lo posicionaría al estrellato mundial.

En una entrevista exclusiva con Publimetro, el actor reveló cómo ha sido su participación en la producción de ‘Escupiré en sus tumbas’, sus próximos proyectos y las dificultades que ha encontrado.

Cristian Gamero (Q)

Gamero buscó las oportunidades en televisión cuando llegó a México

Cristian Gamero llegó al país por recomendación de un amigo, quien le informó que en México había muchos castings para actores. Mientras tanto, su curiosidad por salir de España lo impulsó a tomar un vuelo y perseguir su sueño como actor. A los pocos meses, obtuvo su primer papel.

“Yo comencé a contactar a directores de casting y uno de ellos me dijo ‘ven a hacer el de Luis Miguel’. Me mandaron el casting para el personaje de Julio Camil, un mexicano, y en esa época no tenía bien el acento, fue horrible, pero lo mandé y se quedaron con mi perfil. Ya estando aquí, en septiembre de 2017, me avisaron por correo y me dijeron ‘mira, nos gustó tu perfil, no para Jaime Camil, pero sí para otro personaje’. Fui a los estudios Churubusco y quedé como Bosco”.

Cabe recordar que Bosco es un hombre que, impulsado por Luisito Rey, busca sabotear la carrera de su hijo, Luis Miguel, pero su plan no sale como esperaba.

‘Escupiré sobre sus tumbas’, la serie que se ha posicionado en el top 10 de Netflix

El actor reveló que su personaje ha influido en la audiencia debido a los mensajes que ha recibido en las redes sociales, donde lo felicitan y le dicen que la gente se ha identificado con su trabajo actoral. En la entrevista, Cristian nos contó más sobre su personaje en la serie ‘Escupiré sobre sus tumbas’:

“Brian O’Connor es un personaje muy complejo que viene de un barrio bajo, donde está perdido en la vida. Tenía su mayor foco, que era su hermano, su mayor admiración, un hermano bueno. Es un personaje que le han matado al hermano, que llega a Colombia, a las Islas del Caribe, a vengarse, a meterse en una familia poderosa y cambia de identidad. Me parece un personaje valiente, complejo, y que me ha exigido el máximo”.

También confesó que lo que le llamó la atención del personaje fue el dolor que este carga y la valentía que lo caracteriza.

Gamero se encuentra sorprendido por el recibimiento que ha tenido la serie, ya que se encuentra en el top 10 de Netflix, causando una buena impresión en el público. La producción se estrenó en los países de habla hispana, pero el 21 de marzo llegará al resto del mundo.

Por otro lado, Cristian mencionó que su personaje favorito es Lencho de la telenovela ‘El Señor de los Cielos’ y que su mayor ilusión sería interpretar la historia de un boxeador o un personaje de artes marciales mixtas:

“Tengo varios proyectos pendientes... Pero con trabajar y que me sigan llamando y apostando por mí, es suficiente para sentirme agradecido. Siento que trabajar en este oficio es un regalo”.

Finalmente, confesó que su mayor objetivo sería llegar a Hollywood: “Mejorar mi inglés e irme para allá, Hollywood, uno de los sueños de todos los actores”.