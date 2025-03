Mijares busca revancha, pero Lucero no se la pondrá fácil en ‘Juego de voces’

Juego de voces, el game show musical de TelevisaUnivision, regresa a Las Estrellas con su segunda temporada, en la que el reto está cantado.

La producción original de Marcelo Strupini y Eduardo Suárez vuelve con una nueva dinámica y la promesa de superar el impacto de su primera entrega.

Tras la victoria de los Herederos sobre los Consagrados en la primera temporada, Manuel Mijares exigió una revancha. Angélica Vale, quien regresa como conductora, le concedió la oportunidad, pero esta vez será ella quien arme los equipos.

Mijares aprovechará el regreso con Lucero y Lucero Mijares juntas, y nuevas reglas en la competencia

La competencia promete ser aún más emocionante, con un duelo generacional entre dos equipos de talento y carisma. Cada uno estará compuesto por cuatro famosos, quienes pondrán a prueba su voz, agilidad mental y conocimientos musicales en dinámicas que desafiarán su experiencia en el escenario.

Las Leyendas

Las Estrellas

<i>“Esto está por empezar y no me había reído, llorado y sentido tan retada, inspirada y emocionada en mucho tiempo. Estoy agradecida de vivir esto que me tiene con el corazón desbordado de emociones. ¡Por favor, no se lo pierdan</i>

— María León.