Rüfüs Du Sol desata un trance emocional en el arranque de su gira en México

La noche de este miércoles, se convirtió en un viaje sensorial, cuando Rüfüs Du Sol llegó al Estadio 3 de Marzo con su esperado Inhale / Exhale World Tour, en Guadalajara, que marcó su primera parada en México.

Desde las primeras horas, miles de fanáticos se congregaron en el recinto, ansiosos por ser parte de la hipnótica fusión de electrónica y melancolía que caracteriza a la banda australiana.

RÜFÜS DU SOL arrancó su gira en Guadalajara (Foto: Gabriela Acosta)

Al caer la noche, la atmósfera se llenó de expectativa. Con un juego de luces minimalista y una bruma sutil cubriendo el escenario, el trío conformado por Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt emergió entre sintetizadores y beats pulsantes.

Desde el primer acorde de Inhale y Lately, el público fue transportado a una dimensión paralela donde la música dictaba el ritmo de la emoción.

El setlist fue un recorrido por su discografía, combinando himnos como Innerbloomy Underwater con nuevas piezas de Inhale / Exhale, que demostraron la evolución de su sonido. Cada beat resonaba en el pecho de los asistentes, mientras visuales abstractos acompañaban la cadencia del show, intensificando la experiencia sensorial.

La conexión entre la banda y el público fue palpable. En Next to Me, la multitud coreó cada palabra, mientras Lindqvist, visiblemente conmovido, agradeció el amor de los fans mexicanos.

“Gracias Guadalajara”, expresó el vocalista en español.

La recta final del concierto fue una explosión de energía con Break my love, No place y Music is better, provocando que todo el recinto vibrara al ritmo de los bajos profundos.

Siguientes paradas de Rüfüs Du Sol

14 de marzo. Estadio Banorte, Monterrey.

16 de marzo. Vive Latino (CDMX)