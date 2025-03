Bellakath exhibe a Jowell y Randy por maltratar a su mamá: “Nos trataron peor que basura”

Bellakath, famosa reguetonera mexicana recurrió a sus redes sociales para exhibir los malos tratos que recibió de parte del equipo Jowell y Randy, con quienes tenía preparaba un presentación en vivo. Destacó que el mánager del dúo le gritó a su mamá sin razón y aseguró que se le “cayeron del pedestal”.

A través de su canal de difusión, Bellakath mencionó los problemas que tuvo con Jowell y Randy, quienes la invitaron a subirse al escenario con ellos en el Auditorio Nacional: “Ya no canté con Jowell y Randy porque el mánager le faltó al respeto a mi mamá y le gritó muy feo solo por preguntarle cuándo podía conectarse mi ingeniero de audio”.

“Los admiraba mucho pero creo que para ellos no somos nada y no tienen idea de lo que significamos y la historia de Bellakath y en general lo que el reguetón mexicano ha hecho. Nos trataron peor que basura en nuestro propio país. Por dignidad me tuve que ir del camerino y decidí ya no cantar con ellos”.

De la misma manera reveló que su percepción de ellos cambió tras ese suceso: “Perdí todo mi día, literal, mi equipo de trabajo también todo el día ahí. Y todavía decidí aceptar su invitación a cantar con ellos a pesar de que nunca compartieron ni una historia de la canción que tenemos juntos. Se me cayeron del pedestal”.

Canal de difusión de Bellakath en Instagram

Canal de difusión de Bellakath en Instagram

Jowell y Randy despiden a su mánager tras problema con Bellakath

Asimismo, Bellakath hizo pública su conversación con Jowell, quien le envió un mensaje: “Bella Dios mío, me acabo de enterar de lo sucedido anoche. Estamos súper apenados y tomamos la decisión de despedir a nuestro manejador. Definitivamente fue una falta de respeto que no vamos a tolerar. Una vez más te pido mil disculpas de parte mía y de Randy”

“Cuando preguntamos por ti nos dijeron que no pudiste por algo técnico, no entendí bien, pero ahorita me están explicando bien todo y tomamos la decisión. Acabamos de salir de una reunión de producción donde hubo más de dos despidos”, agregó el originario de Puerto Rico.

Ella respondió resaltando lo mucho que los admira: “Profe yo siempre voy a ser fan del dúo que marcó mi adolescencia y me inspira a hacer reguetón de la mata, Jowell y Randy. Gracias por escribirme y aclarar esto. Espero que en otro momento pueda cumplir mi sueño de compartir el escenario con ustedes”.