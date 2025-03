Mikel Azpiroz, de la legendaria banda Duncan Dhu, comparte detalles sobre su más reciente disco

La Ciudad de México acogerá un evento musical único. Mikel Azpiroz, el talentoso pianista de la legendaria banda Duncan Dhu, llega con una presentación especial el 14 de marzo en el Foro Lenin. Se trata de una cita imperdible para los amantes de la música en vivo, que podrán disfrutar de la magia sonora de su más reciente álbum, Pake Pieza.

Acompañado por Karlos Arancegui en la batería y Fernando Neira en el contrabajo, Azpiroz promete una velada íntima y cautivadora. Su nuevo trabajo discográfico, cuyo título en euskera significa “Pieza de Paz”, es un viaje musical donde el jazz, el blues y la tradición vasca convergen en una atmósfera de contemplación y armonía.

TRAYECTORIA

Con una trayectoria destacada en la escena musical internacional, Azpiroz ha colaborado con artistas como The Waifs, Travellin’ Brothers y Jabier Muguruza, además de liderar el aclamado proyecto Elkano Browning Cream. Su estilo, marcado por un minimalismo expresivo y una riqueza armónica inigualable, lo ha convertido en un referente del piano contemporáneo.

El Foro Lenin, ubicado en la Colonia Roma de la capital mexicana, será el escenario de esta experiencia única. La cita es a las 20:00 hrs, donde la sensibilidad y el virtuosismo de Azpiroz envolverán a los asistentes en una noche irrepetible.

Además, el concierto servirá como antesala para su participación en el emblemático festival Vive Latino, donde se reunirá con Duncan Dhu el 15 de marzo.

Los seguidores de la banda y los amantes de la música instrumental tendrán la oportunidad de vivir una presentación exclusiva, donde la exploración sonora y la conexión artística serán protagonistas. Una oportunidad inigualable para sumergirse en el universo musical de Mikel Azpiroz antes de su aparición en uno de los festivales más importantes de América Latina.

Metro World News tuvo la oportunidd de entrevistar a Mikel Azpiroz y estas fue lo que quiso compartir con sus fans:

MWN: Háblanos un poco más de la experiencia que has preparado para este concierto en Ciudad de México...

Estaré acompañado de Karlos Arancegui, en la batería, y Fernando Neira, en el contrabajo. Además de estar presentando mi nuevo disco, todas las canciones de la producción, en un concierto que de música que considero muy introspectiva, con toques de jazz y de blues, y con raíces de música vasca. La música también tiene toques de impresionismo clásico.

Presentaremos mi más reciente producción, un disco en el que creamos una atmósfera muy introspectiva. De alguna manera, lo que busco que los asistentes y las personas que escuchen las canciones abran las puertas de su alma y sientan la música, que se transporten a un estado meditativo positivo.

MWN: ¿Qué deseas que se lleven a casa los asistentes?

Una experiencia muy positiva, donde la música, como protagonista, los ayude en cierta forma a sentirse mejor, a sanar el alma. Aunque solamente dura hora y cuarto, será algo muy recomfortante.

Algo que vale la pena destacar es que el concierto se realiza de forma ininterrumpida. Es decir, no hay pausas entre las canciones. El propósito es crear un ambiente y una experiencia en la que no soltamos a los asistentes desde el inicio hasta el final. Estoy seguro que lo disfrutarán.

MWN: ¿Cómo manejas el ser parte de una banda legendaria por un lado, y por otro lado tener tus propias producciones y proyectos?

La música es algo que conecta y trasciende. Se trata de proyectos y estilos diferentes que se complementan. Son dos estilos de música que funcionan bien en diferentes ambientes y entornos por las emociones que crean.

Para mí es muy enriquecedor, y me llena de satisfacción, ser parte de dos proyectos de música con estilos diferentes, que se complementan y me retan a salir de mi zona de comfort para mantenerme vigente.

MWN: ¿Algún artista con quien te gustaría tener una colaboración?

Me hubiera gustado hacer algo con Chabela Vargas. Me gusta colaborar con gente de mucho peso artístico y humano. Chabela Vargas fue un nombre que inmediatamente me vino a la mente, pero podrían ser otros artistas que todavía viven, sin importar que no sean de mucho renombre.

Una vez, caminando por alguna calle, escuché a un músico callejero en la lejanía que me transmitió mucha buena vibra con su música de Nigeria y lo invité a una colaboración. Esa es la magia de la música. Con eso te digo que las colaboraciones pueden surgir cuando menos y donde menos lo esperas.

MWN: ¿Qué significa México para ti?

Una fuente de inspiración. Lo asocio con muchos colores, con muchos sonidos, con mucha energía ... tanta música, tanta comida, tanto que ver y hacer ... pero no deja de ser un lugar de mucho humanismo. Veo que el trato directo entre las personas se sigue manteniendo en un mundo de ciber-relaciones.

Me encanta que en México y en América Latina se siga manteniendo la necesidad del contacto humano y la convivencia.