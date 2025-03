Christian Nodal quiere más hijos pero con Ángela Aguilar

El sonorense Christian Nodal no ha dejado de ser tendencia después de confirmar su relación con Ángela Aguilar tan solo unas semanas después de anunciar su ruptura con la cantante urbana Cazzu, lo que provocó que el ojo público siga de cerca los pasos de la estrella.

Sin duda alguna, ha sido una de las parejas más mediáticas de la escena musical, debido a la forma en que surgió el romance, lo que provocó la desaprobación de la audiencia mexicana, pero también alcanzó esferas internacionales.

El constante señalamiento hacia el originario de Sonora lo orilló a cancelar un concierto en Argentina, tan solo unos meses después de casarse con la menor de la Dinastía Aguilar, recordando también que dicho país es donde ha residido Cazzu junto a su hija Inti, fruto de su relación anterior.

Christian Nodal Las señales de incomodidad de Nodal en entrevistas alimentan rumores sobre una ruptura con Ángela. (Youtube)

Christian Nodal fue a terapia por el acoso

Para Nodal y Aguilar no ha sido fácil sobrellevar las críticas, sobre todo en sus cuentas oficiales, en las que actualmente tienen restringidos los comentarios. En una entrevista para Venga la Alegría, el intérprete de “No somos ni seremos” confesó que asistió a terapia para que los comentarios no le afectaran:

“La realidad es que yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado y también hasta el grado de seriedad o realidad que lleven. También fue mucha terapia, yo creo que va por ahí. Cada vez que me enojo, logran lo que ellos quieren, y dije: ‘ya voy a dejar ese juego’.”

El cantante sonorense actualmente se mantiene sin dar su versión de los hechos, prefiriendo la privacidad y enfocándose en el presente:

“Yo creo que todo va en estar bien aterrizado en tu realidad. He aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente, sobre todo en privacidad.”

Nodal quiere más hijos, pero con Ángela Aguilar

Las recientes presentaciones de Christian en la capital mexicana han dejado ver algunas cuestiones que desconocíamos sobre el cantante sonorense, entre ellas su deseo de tener más hijos. En una entrevista con Mariano Osorio, el exponente del regional mexicano reveló que quiere tener más hijos, además de Inti, hija también de Cazzu:

“Quiero tener, yo creo que máximo cuatro, contando a mi niña (Inti). Es un buen número, ¿No?”

Pese a la controversia, Nodal dejó entrever que ya no quiere buscar a alguien más, y que con Ángela Aguilar es feliz.