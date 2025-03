Muere madre de ‘Psycho Clown’ mientras él se encontraba luchando en Italia: “me siento roto del alma”

Muere madre de ‘Psycho Clown’ mientras él se encontraba luchando en Italia. El luchador de AAA ‘Psycho Clown’ compartió el lamentable deceso de su madre.

A través de sus redes sociales el hijo del fallecido ‘Súper Porky’ dijo que la noticia le partió el alma.

Cabe mencionar que Rosa Icela Nava Carrillo (nombre completo de la madre del gladiador) también es madre de los luchadores Máximo y Goya Kong.

Por lo que la noticia es enlutece al deporte de las llaves y contrallaves.

A través de su cuenta de Instagram Psycho Clown escribió que se siente roto del alma pues su señora madre falleció cuando él terminaba de dar una lucha en Italia.

“Me marcaron mi familia para decirme que había partido con nuestro padre DIOS , es un dolor muy fuerte pero ahora sé que mi papá y mi mamá están juntos en el cielo” dijo el luchador.

Y compartió que gente cercana le pidió que cancele su participación en Europa, sin embargo subirá al cuadrilátero en honor a su progenitora.

“Sinceramente familia me siento destrozado , gente cercana me han recomendado no subir a luchar por mi duelo”.

“mi MAMÁ me cuido desde que venía en su vientre; ella me decía que nunca me sienta destrozado aunque todo se esté derrumbando , y ahorita si me siento derrumbado”.

Y agregó: “pero ella me decía que si me quería sentir bien que subiera a luchar con AMOR por qué siempre ella me vería de donde esté , ella me decía que era mi FAN número 1″.

Por lo que cumplirá con sus compromisos de trabajo: “Hoy voy a subir a luchar aquí en Bruselas en honor a mi madre , dedicándole este y todos mis encuentros , que me entregaré con el alma que ELLA , mi papá y , mi papá DIOS me dan para que la LUCHA LIBRE sea mi medicina”.

Por último dijo que daría a conocer el lugar donde sería velada la señora Rosa Nava.

Psycho Clown dedica lucha en Bruselas a su fallecida madre

A través de las redes sociales el luchador publicó el video de la pelea que tuvo en Bruselas, Bélgica la cual fue dedicada a la memoria de su madre.

Y escribió: "Sé que estabas viendo !! Para ti hasta el cielo madre!"