¿Casa y motocicletas? Funan a influencer por pedir regalos a sus seguidores

La influencer conocida por su nombre de usuario en Instagram ‘@imbriggittegrey’ generó polémica luego de compartir una lista de deseos que incluye artículos como motocicletas e incluso casas, esto con la intención de que sus seguidores le comparan algo, hecho que le mereció una funa.

“Abrí una wishlist con cosas que deseo con todo mi corazón, me daba pena, pero por fin me animé. Gracias a quienes me motivaron a mostrar la lista, ¡Amo y valoro mucho los regalos! Si mandas algo ponle tu user para contactarte”, compartió Grey en sus historias de Instagram para sus más de 525 mil seguidores.

Esta lista sorprendió, pues en ella se encuentran artículos como casas prefabricadas de lujo con un valor de más de 269 mil pesos, una cámara de 128 mil pesos y una bici eléctrica de más de 31 mil pesos. Asimismo, la creadora de contenido destacó: “Recuerda que no es obligatorio comprar nada, tal vez te sirva de inspiración ver lo que hay aquí. Lo que más necesito: las casas, comidas, jaulas para gatos ya que rescato, rehabilito y doy en adopción constantemente a gatitos, los electrónicos y cosas para videos”.

Historia de @imbriggittegrey en Instagram

Artículos en la Wishlist de @imbriggittegrey

Influencer se defiende tras la funa

Al ver que estaba siendo funada por los internautas, Grey recurrió nuevamente a sus historias de Instagram para arremeter contra quienes la critican: “Pues qué mala onda de esta gente malvibrosa y eriza que nada más tiene que quejarse y es todo lo que hace, que se hagan de problemas que no son suyos, que quieran pleito con gente que ni los topa. Yo les recomendaría hacer ejercicio, se ve que les hace falta liberar endorfinas”.

Y no desaprovechó la oportunidad de agradecer por los regalos recibidos: “Gracias a los que me han mandado cositas para los gatos de la wishlist, se ve que ustedes sí entendieron. El 100% de las cosas que me llegaron son cosas sobre gatitos y pues a mí siempre me sirve tener material para agarrarlos de la calle, para alimentarlos, para mantenerlos en cuarentena y ustedes saben que aquí cabe uno más siempre, pero qué más me gustaría que cupieran 500. Muchas gracias y nos vemos en la próxima funa”.

“Si me regalan algo, qué chido y si no, lo conseguiré yo después a su tiempo. Si alguien me apoya y me ayuda a conseguirlo más rápido, no veo por qué comportarse como si estuviera haciendo algo malo, lo veo más como que no les gusta que a otros les pasen buenas cosas y pues qué pena vivir así”, concluyó.

Historias de @imbriggittegrey en Instagram