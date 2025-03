Eiza González confiesa por qué fue despedida de icónica serie: “Era una amenaza”

Eiza González se abrió en el programa de Kelly Clarkson, pues contó sobre la ocasión en la que la despidieron de un icónico programa de televisión por “ser una amenaza”. La actriz declaró que este fue su primer despido de un trabajo y ocurrió cuando apenas era una niña, por lo que incluso su madre le aseguró que no le sería posible vivir de la actuación.

La actriz mexicana Eiza González no solo se ha logrado posicionar como una de las más guapas de la industria, sino también una de las más talentosas, pues su desempeño la ha llevado a protagonizar películas de talla internacional a lado de grandes actores de Hollywood.

No obstante, hubo una etapa en su vida en la que su madre le anunció que no podría continuar con su carrera en la actuación, esto después de un incidente en el que despidieron a Eiza González de la producción en la que se encontraba trabajando.

¿Por qué corrieron a Eiza González?

Fue en el show de Kelly Clarkson que Eiza González reveló que cuando tenía cinco años, la despidieron de ‘Plaza Sésamo’: “Estuve en Plaza Sésamo por un instante porque me echaron”. Esta situación pasó a la historia como la primera vez que la actriz de 35 años fue despedida de una producción: “Fue mi primer momento de despido”.

Asimismo, confesó las razones por las que ocurrió su despido: “Era una niña hiperactiva y también me gustaba provocar a la gente. Era una auténtica amenaza”. Y reveló que ella fue la encargada de corromper al resto de actores infantiles: “Me aseguré de provocar a todo el equipo infantil. Los convencí de que entraran a la oficina y tenían una maqueta del decorado y nos subimos a ella y la rompimos”.

“Fui yo y me despidieron de mi primer trabajo porque era una amenaza. Y mi madre me dijo: ‘No puedes vivir de esto, eres muy traviesa’”, declaró. Aún así, explicó que pudo retomar su camino en la actuación: “Me las arreglé para entrar”.