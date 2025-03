Filtran detalles sobre los motivos de separación entre Yadhira Carrillo y Juan Collado

La relación entre Yadhira Carrillo y Juan Collado sigue generando un sinfín de especulaciones ante los rumores de una posible infidelidad como la causa de su separación; al respecto, recientemente se filtraron detalles sobre los motivos por los que presuntamente habrían puesto fin a su matrimonio.

Filtran detalles sobre la separación entre Yadhira Carrillo y Juan Collado

En medio de los rumores que siguen surgiendo, la periodista Inés Moreno compartió en su canal de YouTube que Yadhira Carrillo habría tomado la decisión de terminar su matrimonio de manera oficial tras descubrir una infidelidad.

“Los rumores son muy fuertes de que ella se dio cuenta en España que él ya hasta le había puesto casa chica a la otra, le pagaba renta de departamento y dicen que ante la reclamación”, dijo.

Yadhira Carrillo y Juan Collado (Captura de Pantalla)

Por otro lado, la revista TVNotas hizo una publicación especial en donde compartió información de una fuente cercana a la pareja, señalando que la separación se dio en buenos términos, ya que ambos se encuentran en caminos diferentes.

“Se dieron cuenta de que sus caminos ya no estaban destinados a estar juntos. Siempre existió una excelente comunicación entre ellos, tanto en las buenas como en las malas. Tan es así que se dieron cuenta de que querían cosas diferentes y que el amor se había transformado. Se sentaron, platicaron y fue justo ahí cuando decidieron concluir la relación”, explicó.

Señalan a Juan Collado de tener nueva relación tras rumores de divorcio con Yadhira Carrillo

Al respecto de los rumores sobre su posible separación, la usuaria identificada como @chamonic3 aseguró que Juan Collado mantiene una nueva relación con una mujer entre 10 y 20 años menor, misma con la que presuntamente habría sido captado en Madrid.

“No me crean a mí pero me confirman que Juan Collado y Yadira Carrillo, si se están divorciando pues él tiene una nueva relación con una mujer entre 10 a 20 años menor q El, se les ha visto a ellos juntos en Madrid, me dicen que él no se esconde lo han visto en restaurantes en la plaza caminando con su nueva pareja muy tranquilo, se puede decir que anda como si nada”.

Exponen nueva relación de Juan Collado (Foto: Instagram @chamonic3)

En este sentido, la creadora de contenido especuló que la supuesta nueva relación de Juan Collado habría sido el motivo del regreso de Yadhira Carrillo a la telenovelas, además de señalar que próximamente podría compartir pruebas del romance del abogado.

“Lo que me deja claro que, Esto fue obviamente lo que hizo que Yadira Carrillo regresara a México y aceptara después de casi más de 17 años fuera de las telenovelas, aceptó el protagónico de la novela “El privilegio de amar” pero bueno como siempre les digo tiempo al tiempo según me van a enviar fotografías y yo las espero con mucho gusto para compartírselas”.