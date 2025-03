La vida detrás de cámaras de los actores infantiles se revela en “Nico”, la nueva novela de Horacio Canales

En plena promoción de su más reciente obra, “Nico”, el escritor Horacio Canales compartió en entrevista para Publimetro las experiencias que dieron forma a esta historia que explora los oscuros rincones de la industria del espectáculo.

De acuerdo con el también actor, la historia empezó hace muchos años, cuando comenzó a escribir su primer libro a los 15 años. “Justo en ese tiempo, me mudé de mi ciudad natal, Valle Hermoso, Tamaulipas, a Monterrey. Ahí, comencé a socializar con actores y a observar cómo se movían en la industria del entretenimiento. Esto me sorprendió, ya que venía de un pueblo pequeño y de repente me encontré en medio de fiestas y eventos donde pude ver de cerca cómo conseguían los trabajos y cómo funcionaba realmente la industria”, relató Canales.

El camino de la idea a la página fue largo

De esta manera, la idea de “Nico”, su personaje principal, nació en ese contexto. Horacio Canales reflexionó sobre las novelas infantiles que marcaron su generación y el vacío que quedó cuando estos programas desaparecieron. “Pensé, ‘¿Dónde habrá quedado toda esta gente?’. Así que decidí hacer una historia sobre una estrella infantil y cómo su vida se desarrolla en el futuro”.

“Escribí un guión de 90 páginas para una película de hora y media, pero no logré concretarlo en ese momento. Fue hasta tres años atrás, cuando mi editorial me preguntó por mi próximo proyecto tras ‘Lágrimas en el cielo’, que decidí enviarles el guión de ‘Nico’. Me dijeron que estaba muy bueno, pero que debía adaptarlo a una novela, y ahí fue cuando comencé a convertirlo en lo que ahora es el libro”, explicó el autor.

¿”Nico” cuenta historias reales?

Al preguntarle sobre si “Nico” está basado en historias reales, Canales respondió: “Hay muchos elementos que provienen de mi experiencia y de la de otros actores infantiles. Algunos de los relatos están inspirados en amigos que trabajaron en la industria desde pequeños. De hecho, hay partes que son ficción, pero el trasfondo de la historia tiene algo de realidad. Nico, como personaje, es una amalgama de varias personas, pero nunca existió como tal”.

La novela, que no se guarda nada y ha causado revuelo por su contenido explícito. Canales explicó que cuando estaba escribiendo el libro, se decía a mí mismo: ‘No quiero que mi mamá lea esto’. Pero entendió que era importante no censurarse, ya que la industria es cruda y no siempre se ve lo que sucede detrás de cámaras. Este libro no es para niños; es para adultos, porque explora realidades incómodas de una manera muy honesta.

De igual forma, el autor reconoce que muchos lectores, incluso amigos que conocieron el medio, se han sorprendido por lo explícito del libro. “Varios de ellos me han dicho que sabían que iba a usar estos temas, pero no pensaron que fuera tan fuerte. Lo interesante es que muchos de esos lectores no son actores, y eso me ha hecho sentir que la historia resuena más allá del círculo de la industria”, comentó Canales.

Finalmente, al preguntarle sobre la posibilidad de llevar “Nico” a la pantalla, Canales no ocultó su entusiasmo. “Es mi sueño, la verdad. Todos mis libros los escribo pensando en que podrían ser adaptados a la pantalla, porque mi profesión es guionista. ‘Nico’ tiene ese formato híbrido entre guión y novela, lo que facilita su adaptación. De hecho, ya tengo un proyecto filmado que ha estado en festivales y me ha dado el impulso para seguir adelante con la idea de ver mis libros convertidos en películas”.