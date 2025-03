Muere reconocido actor de telenovelas a los 84 años tras problemas respiratorios

Una nueva muerte azota al mundo del espectáculo, pues se dio a conocer el deceso de un famoso actor argentino de telenovelas, que a pesar de ya no encontrarse en este mundo, deja un legado que perdurará por siempre a través de la pantalla en actuaciones que realizó en producciones de renombre.

Javier Ceriani se dirigió a sus redes sociales para anunciar la muerte de Antonio Gasalla, un querido actor argentino reconocido por sus papeles en producciones como ‘La argentina de Tato’, ‘Los Roldán’, ‘Piso 8’, ‘Lo que el tiempo nos dejó’, ‘Vecinos en guerra’ y ‘Dos hermanos’.

“Con mucha tristeza despido al querido Antonio Gasalla quien fallece a sus 84 años. Un gran mentor y maestro con quién inicié mis primeros pasos. Por siempre quedará en mi corazón tu recuerdo. ¡Que en paz descanse!”, escribió Ceriani.

Dicha publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y de pésame como: “Gran pérdida para el mundo artístico de Latinoamérica”, “¡Qué pena tan grande!” y “Qué triste noticia, era un genio de la actuación”.

¿De qué falleció Antonio Gasalla, reconocido actor de telenovelas?

Por el momento no se han especificado las causas del deceso de Antonio Gasalla, sin embargo, el 4 de marzo su hermano aclaró su situación tras ser ingresado de emergencia al hospital: “Tiene un problema respiratorio, pero ya se está recuperando, le dieron antibióticos y está en terapia. Ni bien mejore pasará al lugar donde está habitualmente”.

No pasó mucho tiempo para que se anunciara que el actor fue diagnosticado con neumonía: “Les informo que nuestro amado Antonio Gasalla, está internado recuperándose de una neumonía, con una buena evolución. La familia agradece los mensajes de tanto cariño recibidos”.

Cabe destacar, que Marcelo Polino, amigo cercano de Gasalla, dio detalles de su estado de salud: “Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada por la calidad de vida (...) Su tema cognitivo avanza y no hay un remedio para eso. Además de eso tiene problemas motores, ya dificultad para caminar”.