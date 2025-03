Video: Adrián Marcelo afirma que su contenido atrae a grupos delictivos: “los peligrosos ven mi contenido”

Tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’, segunda temporada, Adrián Marcelo ha sido uno de los famosos que más ha aparecido en las redes sociales, manteniéndose activo y generando polémica por las publicaciones que realiza en su cuenta oficial de X.

El regiomontano fue criticado por su participación en uno de los reality shows más vistos de la actualidad, protagonizando peleas contra el resto de los integrantes, sobre todo con la actriz Gala Montes, quien fue la que, sin dudar, respondió a los señalamientos que él le hacía.

Los conflictos repetitivos desembocaron en la salida de varias marcas del proyecto, quienes compartieron que los valores que se estaban transmitiendo no eran compatibles con lo que ellos esperaban visualizar, ya que también en televisión abierta quedaba evidencia de las actitudes que estaba teniendo el regiomontano.

Después de su salida, el youtuber fue señalado por los internautas y algunas figuras públicas respecto a la forma en que se expresó de sus compañeras de reality, por lo que famosas como Andrea Legarreta, Cynthia Urías, Joanna Vega-Biestro, Ximena Navarrete no dudaron en pronunciarse en su contra y en desaprobar que el influencer siguiera participando en el concurso.

Adrián Marcelo Imágenes de 'La Casa de los Famosos México'

Adrián Marcelo asegura que su contenido atrae a grupos delictivos

Durante una charla en el podcast ‘CREATIVO’ de Roberto Mtz en YouTube, Marcelo reveló algunas de las polémicas experiencias que ha tenido como youtuber, entre ellas, la atracción que tienen algunos integrantes de grupos delictivos por su contenido:

“Hay gente que me dice ‘es peligroso’ y yo le digo: ‘los peligrosos ven mi contenido’. De hecho, los atraigo de cierta manera (a los peligrosos)... He ido a La Risca, he ido a La Coyotera y en ambas me recibieron partes de células delictivas”.

Relató que durante una visita de trabajo a Nuevo Laredo, junto con su equipo de standup, decidió trasladarse durante la noche en carretera. Sus acompañantes insistieron en manejar de noche, pero él se negó, asegurando que no les iba a pasar nada, ya que lo recibiría con los brazos abiertos. En el viaje se encontraron con un presunto integrante de un grupo criminal:

“Nos estaba esperando ya un Neón sin placa, se puso al lado de nosotros y me dice: ‘Baja el vidrio’. Entonces, cuando bajo el vidrio y me quedo viendo, el vato me dice: ‘Eh, vamos a hacer las cosas bien’. Y yo: ‘Claro, compadre, tú dime cómo’”.

El influencer relató que la persona primero los confundió con Adrián Uribe y él siguió la broma señalando a ‘La Mole’ como Omar Chaparro, revelando que no los agredió y les terminó obsequiando boletos para la función:

“Ya venía bien alterado mi compadre y le dije: ‘Claro, y acá atrás viene Omar Chaparro, gordo’, que era La Mole... Hasta boletos de la función terminé dejándole y nos escoltó, si se puede decir así”.

El regiomontano destacó que, pese a su experiencia y de haber recibido protección, él no está de acuerdo con las acciones que estos grupos delictivos llevan a cabo:

“No estoy orgulloso de que pase eso, pero sé cómo funciona mi país y le saco provecho a que la gente que se dedica a eso se entretiene mucho viendo nuestros videos porque tiene mucho tiempo muerto”.

A continuación puedes ver el video: