Ari Boroboy revela que fue traicionado por 3 integrantes de OV7; ¿de quiénes se trata?

La Onda Vaselina fue un grupo infantil creado en 1989 por la cantante y actriz Julissa, en sus inicios cantaban la música de la película grease.

Fue hasta el año 2000 que la agrupación decide independizarse por problemas con su representante, quien se quedó con el nombre de la agrupación y es así que en ese año surgen con el nombre de “OV7”.

Mariana, Ari, Mbalia, Erika, Oscar, Lidia y se integraría Kalimba, despidiéndose por primera vez de los escenarios en el año 2003, teniendo su primer reencuentro en el 2010. En el año 2019, en la serie de conciertos realizados para el Noventas Pop Tour fue donde iniciaron los conflictos dentro de la agrupación, fracturando la relación entre los miembros del grupo entre dimes y diretes.

Ari Boroboy revela que fue traicionado por tres integrantes de OV7

Ari Boroboy socio de Bobo Producciones y productor de los Noventas Pop Tour, por primera vez rompe el silencio de lo sucedido, fue a través del podcast del ex futbolista Miguel Layun que rompió el silencio.

“La traición de un amigo es más ca…… que el odio de un enemigo”. Se sintió traicionado de tres amigos muy cercanos (no reveló nombres), hay líneas que no se cruzan, hay códigos que se deben respetar y me dolió mucho.

Recordó la vez que fue abucheado por veinticinco mil personas hace cinco años durante una presentación de la agrupación en los Noventas Pop Tour, momento que aún no supera, recuerda que en el escenario lo único que se le ocurrió decir es tiempo al tiempo.

Los conflictos llevan más de cinco años no ha parado por cosas que él considera que no son verdad ya que se han aprovechado porque él no ha abierto la boca, sigue trabajando haciendo lo que más le gusta.