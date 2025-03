Eva Longoria será reconocida con el premio Platino de Honor 2025

La actriz, directora y productora Eva Longoria será homenajeada con el premio Platino de Honor en la edición número 12 de los Premios Platino, el cual se entregará el próximo 27 de abril de 2025 en el Palacio Municipal IFEMA Madrid en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria audiovisual y su representación de la comunidad latina en la industria estadounidense.

Tras iniciarse como actriz invitada en los dramas televisivos 'Beverly Hills', ’90210′ y 'General Hospital', en el año 2000, Eva Longoria integró el reparto de la serie 'The Young and the Restless', donde representó el papel de Isabella Braña Williams desde 2001 a 2003.

Premios Platino (Cortesía)

Tras apariciones en series como 'Empire', ‘Devious Maids’, ‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘BoJack Horseman’ y 'Jane the Virgin', decidió ampliar su campo de actividad y empezó a trabajar tras las cámaras, donde tendría un mayor control creativo y una mayor influencia en sus proyectos de cine y televisión.

En 2023, Longoria tuvo su debut como directora de cine con 'Flamin' Hot', película biográfica sobre Richard Montañez, el conserje que afirma haber sido el inventor de los Flamin' Hot Cheetos, consiguiendo el estreno en streaming de Searchlight Pictures más visto de la historia y la nominación al Oscar a la mejor canción original por “The Fire Inside”, escrita por Diane Warren e interpretada por Becky G.

Eva Longoria

En marzo de 2023 estrenó la docuserie ‘Eva Longoria: Searching For Mexico’, que sigue a Longoria en su viaje por México explorando la cocina del país. Igualmente, en mayo de 2024 se anunció que la CNN reviviría la serie con Eva Longoria: Searching for Spain, que se estrenará en la CNN en la primavera de 2025.

Es por ello que, con este Platino de Honor, se pretende no solo homenajear una carrera repleta de talento y brillantez, sino también la labor de una intérprete comprometida con hacer del talento iberoamericano una marca cuya presencia sea tomada como referencia alrededor del mundo y permita poner en valor nuestra calidad audiovisual.

Eva Longoria - EFE/EPA/KYLE GRILLOT (KYLE GRILLOT/EFE)

La entrega del premio a la actriz estadounidense promete ser uno de los momentos más emotivos de la gala de los Premios Platino que se celebrará el 27 de abril en Madrid.