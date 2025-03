Lalo España revela haber soñado con el productor Memo del Bosque, quien se encuentra hospitalizado

Guillermo ‘Memo’ del Bosque se encuentra hospitalizado desde hace un par de semanas. Fue su esposa, Vica Andrade, quien, a través de sus redes sociales, publicó un video en el que se podía ver al productor de Televisa en una cama de hospital. Junto a él, se observaban algunos aparatos, mientras sus tres hijos permanecían a su lado, aparentemente despidiéndose del famoso.

La storie alarmó a los seguidores de Memo, pero también a la prensa mexicana, quienes hasta ese momento no sabían qué estaba ocurriendo con el creador de ‘100 mexicanos dijeron’, programa conducido por Adrián Uribe en su papel de ‘El Vítor’.

Memo del Bosque, productor de '100 mexicanos dijieron'

¿Qué tiene Memo del Bosque?

Fue a través del programa de YouTube ‘Chisme Tv’, en el que Pedro Montiel reveló que el productor está sufriendo una recaída del cáncer que lo acechó en 2019: Linfoma de Hodgkin, enfermedad que logró vencer con tratamientos y un trasplante de médula ósea.

“Memo del Bosque tuvo una recaída y es lamentable porque es una enfermedad que se sufre bastante, una enfermedad complicada, una enfermedad que te consume. Él está ahora en Texas, está con sus hermanos. Los doctores le dijeron a Vica que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir”.

Hasta el momento, Vica Andrade solo se ha limitado a compartir proverbios e imágenes con frases inspiradoras, demostrando que aún no se pierde la fe ni la esperanza sobre la mejoría en la salud de su esposo.

Lalo España soñó con Memo del Bosque

El actor de ‘Vecinos’, Lalo España, siempre se ha caracterizado por recordar a sus compañeros de Televisa, enviando mensajes a través de sus publicaciones cuando sus colegas del medio enfrentan problemas de salud. Ahora, es Guillermo del Bosque quien se encuentra en una situación compleja, y el actor reveló que recientemente soñó con él.

Fue en un post de Instagram realizado desde su cuenta oficial, en el que compartió una fotografía al lado del productor y en la descripción relató un suceso que sorprendería a sus seguidores.

"@memodelbosquetv Anoche soñé contigo y en mi sueño me dio mucho gusto encontrarte caminando en una calle y te veías muy bien; de pronto nos tomábamos una foto para que tus seres queridos y la gente que te conoce pudiera verte mejorando. Fue muy bonito el sueño y en esta vida fue muy bonita mi visita a tu casa y la entrevista que me hiciste. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti en estos momentos. Por favor no te preocupes de que alguien se ponga celoso por el vino que me regalaste… Jajajajajajajajaja. Te quiero mucho Memo. Toda la buena vibra."

Aquí puedes ver la publicación: