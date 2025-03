Shakira está a punto de hacer historia a través de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, misma que ha generado algunas dudas, especialmente relacionadas con los artistas que podrían ser invitados a sus conciertos en Ciudad de México.

La intérprete ha logrado conquistar nuevos territorios a partir de su nueva gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, además de obtener reconocimientos que reflejan su impacto dentro de la industria musical, como es el caso del récord que rompió con sus próximas fechas en el Estadio GNP Seguros de la Cuidad de México.

Shakira Shakira (Foto: Ocesa)

¿Shakira tendrá invitados en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros?

Shakira cuenta con una larga lista de colaboraciones en su repertorio musical, mismas que ha incluido en el setlist de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’; no obstante, hasta el momento, la artista colombiana no ha compartido el escenario, pero todo podría cambiar para sus presentaciones en Ciudad de México, tomando en cuenta el impacto en su carrera.

Shakira Shakira (Foto: Shakira)

Bzrp, Rauw Alejandro, Maluma, Beyoncé, Karol G, Black Eyed Peas, Ozuna, Carlos Vives y Alejandro Sanz son solo algunos de los artistas con los que la famosa cantante ha colaborado a lo largo de su carrera, por lo cual se espera que durante sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros sorprenda a sus fanáticos con la invitación de alguno de estos famosos.

En este sentido, en los últimos días se filtraron videos sobre supuestos ensayos de El Mariachi Gama 1000, mismos que podrían ser parte de un segmento especial para interpretar el tema “Ciega, sordomuda”.

Fechas de Shakira en Ciudad de México